Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đội Biên phòng họp phiên cuối năm

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TK

Dự phiên họp có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đội Biên phòng.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TK

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn lực lượng được triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng, sôi nổi trên các mặt công tác.

Các đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu thiết thực, hành động cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, triển khai rộng khắp, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TK

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhất trí cao với danh sách đề nghị khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Các đơn vị được bình xét cơ bản bảo đảm tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đạt nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm qua.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TK

Phát biểu kết luận phiên họp, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đội Biên phòng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng; rà soát, hoàn thiện văn bản và các nội dung liên quan, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với đề nghị của các cụm thi đua và ý kiến của Cơ quan Thường trực về bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu bình xét, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đội Biên phòng thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua cho 20 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 của toàn lực lượng.