Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 2 dự thảo Nghị quyết

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: MĐ)

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến, Lê Tiến, Nguyễn Biên Thùy; các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp.

Tại phiên họp, đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao trình bày những nội dung cơ bản của 2 dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết hướng dẫn việc khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và cấp, tống đạt, thông báo văn bản của Tòa án trên Ứng dụng định danh quốc gia; Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về quyền sở hữu trí tuệ.

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các bộ, ngành và thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tập trung thảo luận, góp ý vào những nội dung cụ thể của từng dự thảo.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý một số quy định nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất và khả thi trong quá trình áp dụng.

Tiếp đó, đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã báo cáo, làm rõ các vấn đề được quan tâm; đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo.

Các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu quyết. (Ảnh: MĐ)

Sau khi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng kết luận từng nội dung, các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thẩm phán và đại diện các Bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, góp ý, hoàn thiện dự thảo.

Chánh án cũng biểu dương các đơn vị tham mưu, nhất là cơ quan chủ trì soạn thảo và các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phụ trách, đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, các dự thảo Nghị quyết có nhiều nội dung khó, phức tạp. Các ý kiến tại phiên họp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo; những vấn đề được cơ quan tham mưu giải trình nhận được sự đồng thuận cao.

Đối với những nội dung cần tiếp thu, chỉnh lý, Chánh án yêu cầu đơn vị tham mưu khẩn trương rà soát, hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật, bảo đảm các Nghị quyết chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật trước khi ban hành.