Hội đồng Sơ tuyển HANIFF VIII quy tụ 7 chuyên gia điện ảnh

Theo đó, Hội đồng Sơ tuyển gồm 7 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, đạo diễn, giảng viên và những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa. Đây là lực lượng đảm nhiệm khâu tuyển chọn đầu tiên, góp phần định hình chương trình phim của kỳ liên hoan năm nay.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2010, HANIFF là Liên hoan phim (LHP) quốc tế đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức với quy mô quốc tế. Sau 7 mùa tổ chức, sự kiện đã trở thành một diễn đàn giao lưu điện ảnh quan trọng, kết nối các nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia trong nước với cộng đồng điện ảnh thế giới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và điện ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, HANIFF VIII dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28-11 đến 2-12-2026 với khẩu hiệu "Điện ảnh - Kết nối - Phát triển", hướng tới tăng cường hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh quốc tế, đồng thời tạo không gian giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và những tiếng nói điện ảnh đa dạng đến với công chúng.

Theo Ban tổ chức, Hội đồng Sơ tuyển HANIFF sắp tới sẽ có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và đề xuất các tác phẩm đáp ứng định hướng nghệ thuật, tiêu chí tuyển chọn và yêu cầu của Liên hoan. Đây là một trong những khâu quan trọng trong quá trình xây dựng chương trình phim, bởi chất lượng của một liên hoan phim không chỉ được thể hiện qua những tác phẩm xuất hiện trên màn ảnh mà còn bắt đầu từ quá trình tuyển chọn phía sau.

Cụ thể, Hội đồng Sơ tuyển HANIFF VIII gồm: ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng; NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên gồm: ông Đỗ Duy Anh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; PGS.TS Hoàng Cẩm Giang, Trưởng ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội); TS Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phổ biến phim; ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Bộ môn Đạo diễn, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trong quá trình sơ tuyển, các thành viên Hội đồng sẽ đánh giá tác phẩm dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng nghệ thuật, nội dung, giá trị sáng tạo, dấu ấn tác giả và cách tiếp cận các vấn đề đương đại. Bên cạnh đó, khả năng đóng góp của mỗi tác phẩm vào bức tranh điện ảnh đa dạng của HANIFF VIII cũng là một trong những yếu tố được xem xét.

Việc quy tụ những thành viên đến từ nhiều lĩnh vực như quản lý Nhà nước, sáng tác, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế và phổ biến phim được kỳ vọng sẽ tạo nên góc nhìn đa chiều trong quá trình tuyển chọn, góp phần bảo đảm tính khách quan và chất lượng chuyên môn của chương trình.

Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức, HANIFF VIII tiếp tục mở rộng quy mô quốc tế khi đã tiếp nhận khoảng 300 tác phẩm từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương để bước vào vòng sơ tuyển. Từ nguồn phim này, Hội đồng sẽ lựa chọn các tác phẩm phù hợp cho những chương trình dự thi và không dự thi của kỳ liên hoan.

Bên cạnh các hoạt động trình chiếu, HANIFF VIII sẽ tổ chức nhiều chương trình chuyên môn như tọa đàm, giao lưu nghệ sĩ, "HANIFF Campus" dành cho các nhà làm phim trẻ, "Chợ Dự án làm phim" và các hoạt động kết nối với triển lãm phim, truyền hình và nội dung số Việt Nam (VFM). Những hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò của HANIFF không chỉ là một liên hoan phim, mà còn là diễn đàn thúc đẩy hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội kết nối của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam với quốc tế.