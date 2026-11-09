Hội đồng Quản trị NVIDIA điều tra CEO Jensen Huang

Động thái này diễn ra ngay sau khi truyền thông đưa tin và ông Huang thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với Alice Huang, người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Trong thư gửi toàn thể nhân viên và cổ đông, ông Jensen Huang đã thừa nhận hành vi thiếu trung thực trong hôn nhân. Ông gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình, tập thể nhân viên cùng các đối tác, đồng thời khẳng định nhận toàn bộ trách nhiệm và cam kết hợp tác triệt để với các nhà điều tra.

Phía NVIDIA cho biết một ủy ban gồm các giám đốc độc lập, cùng với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài, sẽ trực tiếp giám sát quá trình làm việc. Báo cáo ban đầu từ HĐQT nhận định hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy an ninh quốc gia Mỹ hay các bí mật thương mại, công nghệ cốt lõi của công ty bị xâm phạm. Ông Huang vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí CEO và điều hành công ty trong thời gian diễn ra điều tra.

Vụ việc xảy ra giữa lúc NVIDIA chịu nhiều áp lực thị trường khiến giá cổ phiếu chịu lực cản đáng kể. Một số nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ đã đề nghị đại diện công ty có buổi giải trình trực tiếp trước Quốc hội trong tháng này.