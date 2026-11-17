Theo CNBC ngày 16/11, Hội đồng quản trị Nvidia hiện chưa xem xét khả năng đưa nhà đồng sáng lập Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành (CEO), bất chấp chiến dịch vận động phục chức thu hút khoảng 180.000 chữ ký cùng sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ.

Ông Jensen Huang. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Một nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết Hội đồng quản trị Nvidia chưa tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc phục chức cho ông Huang, mà đang tập trung vào cuộc điều tra độc lập do hãng luật Wachtell Lipton thực hiện.

Cuối tuần qua, Financial Times đưa tin ông Huang đã trao đổi với những người thân cận về khả năng trở lại điều hành công ty, trong bối cảnh một số nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon vận động Hội đồng quản trị xem xét phục chức cho ông. Tuy nhiên, Brad Gerstner thuộc quỹ đầu tư Altimeter Capital cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 16/11 rằng ông Huang chưa từng trao đổi với mình về kế hoạch này. Đại diện của cựu CEO cũng từ chối bình luận về khả năng ông trở lại Nvidia.

Chiến dịch trực tuyến kêu gọi đưa ông Huang trở lại đã thu hút khoảng 180.000 chữ ký. Những người công khai ủng hộ gồm tỷ phú Elon Musk, CEO Y Combinator Garry Tan và CEO Epic Games Tim Sweeney. Tổng thống Donald Trump ngày 16/11 cũng bày tỏ thái độ ủng hộ khả năng ông Huang trở lại lãnh đạo Nvidia.

Trong khi đó, Hội đồng quản trị Nvidia vẫn tập trung vào cuộc điều tra của Wachtell Lipton. Trước đó, hôm 13/11, đại diện công ty cho biết Nvidia đang trong quá trình lựa chọn một hãng tuyển dụng nhân sự cấp cao để tìm kiếm CEO mới, thay thế ông Huang.

Như vậy, bất chấp sự ủng hộ từ một số lãnh đạo ngành công nghệ và Tổng thống Trump, khả năng ông Huang trở lại vị trí CEO Nvidia hiện chưa được Hội đồng quản trị đưa vào chương trình xem xét chính thức.