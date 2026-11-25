Ông Jensen Huang, CEO của Nvidia. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo truyền thông quốc tế, cụ thể, hội đồng quản trị gồm 10 thành viên đã nhất trí bổ nhiệm lại ông Jensen vào vị trí CEO và thành viên hội đồng quản trị của Nvidia. Trong thông báo ngày 23/11, công ty này cho biết quyết định được đưa ra sau các cuộc thảo luận với ông Jensen và ý kiến đóng góp từ các cấp lãnh đạo cấp cao của chính phủ Mỹ. Đồng thời, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định sự can thiệp của mình đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ông Huang trở lại.

Chỉ sáu ngày trước đó, hội đồng quản trị vẫn giữ lập trường hoàn toàn khác. Các thành viên chấp nhận đơn từ chức của ông Jensen sau khi ông thừa nhận đã ngoại tình với một phụ nữ Trung Quốc. Chủ tịch Nvidia Harvey Jones từng tuyên bố trong phần mở đầu cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý rằng hội đồng quản trị không có ý định đưa ông Huang trở lại.

Trước quyết định gây tranh cãi, giảng viên Trường Kinh doanh Carey thuộc Đại học Johns Hopkins, bà Kathleen Day, nhận định: "Việc khuất phục trước áp lực để đưa một người từng làm tổn hại danh tiếng công ty trở lại là điều điên rồ".

Sự đảo chiều bất ngờ của hội đồng quản trị đã làm dấy lên những nghi vấn về tính độc lập cũng như vai trò của ông Trump trong mối quan hệ giữa giới kinh doanh và chính trị.

Làn sóng lo ngại gia tăng

Hội đồng quản trị Nvidia gồm những lãnh đạo doanh nghiệp có mối quan hệ lâu năm với công ty và một nhóm thành viên mới được bổ nhiệm trong thời gian gần đây.

Một số chuyên gia đã kêu gọi toàn bộ hội đồng quản trị từ chức sau những xáo trộn vừa qua.

Theo bà Kathleen, hội đồng quản trị có nghĩa vụ đại diện cho cổ đông, chứ không phải CEO. Bà nhấn mạnh: "Bản thân các cổ đông nên yêu cầu thành lập hội đồng quản trị mới".

Trong khi đó, các chuyên gia quản trị doanh nghiệp nhấn mạnh việc các thành viên hội đồng quản trị tại vị quá lâu có thể làm suy giảm tính độc lập. Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq, các công ty phải bảo đảm đa số thành viên hội đồng quản trị là những người độc lập.

Giáo sư chính sách, quản trị và đạo đức tại Trường Kinh doanh Henley thuộc Đại học Reading, bà Nada Kakabadse, đánh giá: "Theo thông lệ, việc giới hạn thời gian một người tham gia hội đồng quản trị là một cách làm tốt. Tối đa nên là 8 năm, gồm nhiệm kỳ đầu 4 năm và thêm 4 năm nếu họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng nếu vượt quá khoảng thời gian đó, họ thực sự không còn giữ được tính độc lập nữa".

Bà Kakabadse cho hay việc các lãnh đạo công nghệ Mỹ đưa đồng minh hoặc những nhân vật có tên tuổi vào hội đồng quản trị, dù những người này có thể không nắm rõ những gì đang diễn ra bên trong công ty không phải là điều hiếm gặp.

Bà cũng khẳng định văn hóa kinh doanh Mỹ thường đề cao hình tượng những nhà lãnh đạo kiệt xuất, những doanh nhân sáng lập công ty và được xem là người duy nhất có đủ khả năng chèo lái doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định, họ cần có cơ cấu tổ chức bài bản và hệ thống quản trị doanh nghiệp thực sự hiệu quả.

Trong khi đó, nhiều người đang đặt câu hỏi về nội dung "ý kiến đóng góp" mà Nvidia nhận được từ các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, cũng như lý do khiến những ý kiến này thuyết phục hội đồng quản trị thay đổi hoàn toàn quyết định trước đó.

Phó Giáo sư thực hành quản lý tại Trường Cao đẳng Babson, ông Peter Cohan, nhận định: "Hội đồng quản trị lẽ ra nên lắng nghe đề nghị của Tổng thống và kiên định với lập trường rằng đã đến lúc tìm kiếm được CEO mới".

Ông Cohan cũng nhấn mạnh việc nhượng bộ ông Trump đang đẩy công ty Nvidia vào tình thế nguy hiểm vì “ông Jensen đã nhận ra bản thân có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà vẫn không phải chịu hậu quả”.

Trong khi đó, Daniel Kinderman, Giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Delaware, cho rằng sự cố của ông Jensen Huang có thể "mở đường cho những hành động can thiệp quyết liệt từ các đại diện chính trị" trong mối quan hệ với doanh nghiệp.

Các nghị sĩ kêu gọi giải trình

Vụ việc chấn động tại Nvidia đã tác động tới tận Washington, đặc biệt trong các cuộc thảo luận về kiểm soát xuất khẩu. Trong đó, vụ bê bối ngoại tình và quyết định đưa ông Jensen trở lại vị trí CEO tiếp tục thúc đẩy các nghị sĩ tại Đồi Capitol yêu cầu ông và hội đồng quản trị minh bạch hơn.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren, người sắp đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, gọi quyết định đưa ông Jensen trở lại là "liều lĩnh". Trong tuyên bố ngày 24/11, bà Warren nhấn mạnh quyết định này không làm thay đổi thực tế rằng CEO, các lãnh đạo và hội đồng quản trị công ty Nvidia vẫn phải trả lời những câu hỏi của Quốc hội.

Đại diện đảng Dân chủ bang New York, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, cũng kêu gọi cả ông Huang và hội đồng quản trị ra điều trần công khai trước Quốc hội. Bà Gillibrand khẳng định: "Một cuộc bỏ phiếu trong phòng họp hội đồng quản trị không thể giải quyết được rủi ro đối với an ninh quốc gia".