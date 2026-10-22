Hội đồng Quản lý bảo hiểm xã hội giám sát tại Đồng Nai

Ông Đào Việt Ánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của BHXH thành phố, công tác phát triển người tham gia các loại hình bảo hiểm trên địa bàn thành phố thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối tháng 8-2026, số người tham gia BHXH đạt hơn 1,2 triệu người, tăng hơn 48,6 ngàn người so với cuối năm ngoái; số người tham gia BHTN đạt gần 1,1 triệu người, tăng 36,1 ngàn người; hơn 4,19 triệu người tham gia BHYT, đạt 97,8% kế hoạch năm.

Để mở rộng diện bao phủ, BHXH thành phố thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm.

Công tác thu và giải quyết chế độ bảo hiểm tiếp tục được chú trọng. Năm 2025, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 35,1 ngàn tỷ đồng, bằng 102,5% kế hoạch. Từ năm 2024 đến hết tháng 8-2026, đã giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho hơn 4,3 triệu lượt người với tổng số tiền gần 6,3 ngàn tỷ đồng.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai Phạm Minh Thành báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT, giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 8-2026, toàn địa bàn đã thanh toán chi phí cho hơn 27,1 triệu lượt khám, chữa bệnh với chi phí gần 13 ngàn tỷ đồng. Công tác giám định, kiểm soát chi phí được tăng cường nhằm bảo đảm sử dụng quỹ đúng quy định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH Đồng Nai còn gặp khó khăn trong duy trì diện bao phủ BHYT; thu hồi tiền chậm đóng tại doanh nghiệp ngừng hoạt động; liên thông dữ liệu và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh. Đến ngày 31-8-2026, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là hơn 585,6 tỷ đồng, tăng hơn 128,4 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Thời gian tới, BHXH Đồng Nai tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, phát triển người tham gia, hạn chế phát sinh chậm đóng, nâng cao chất lượng giải quyết chế độ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đơn vị kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nợ chậm đóng, hoàn thiện liên thông dữ liệu, hướng dẫn thống nhất về giám định, thanh toán BHYT và có giải pháp hỗ trợ các nhóm có nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm.

Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở y tế báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở y tế, Bưu điện Đồng Nai đã báo cáo, chia sẻ và kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung liên quan đến công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Kết luận buổi làm việc, ông Đào Việt Ánh, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá cao BHXH Đồng Nai, các doanh nghiệp, cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện tương đối tốt về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. BHXH Đồng Nai đã tham mưu tốt các chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, truyền thông chính sách; phát triển đối tượng; quản lý quỹ BHXH, BHYT...

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần làm tốt hơn các công tác liên quan đến mức đóng bảo hiểm, điều chỉnh thời gian đóng, mức đóng, dữ liệu điều chỉnh tiền lương, tiền công của người lao động. Một số cơ sở y tế cần kiểm soát tốt hơn nữa quỹ khám, chữa bệnh BHYT…