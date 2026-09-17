Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa

Quang cảnh chương trình làm việc (Ảnh: Thiên Ý).

Đa dạng hình thức, hướng tới người dân, doanh nghiệp

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Mai Xuân Bình, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa, cho biết công tác PBGDPL trên địa bàn thời gian qua được triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, linh hoạt về hình thức, từng bước gắn với nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 9.526 cuộc PBGDPL với hơn 769.000 lượt người tham dự; trong đó có 1.839 cuộc được tổ chức trực tuyến, thu hút hơn 140.000 lượt người.

Ông Mai Xuân Bình, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại chương trình làm việc (Ảnh: Thiên Ý).

Công tác tuyên truyền được chú trọng đối với các nhóm, địa bàn đặc thù như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, người lao động, doanh nghiệp và những đối tượng có nhu cầu hỗ trợ pháp lý. Cùng với các hội nghị trực tiếp, tỉnh tăng cường xây dựng, cung cấp tài liệu pháp luật trên môi trường số và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, qua đó mở rộng phương thức tiếp cận thông tin pháp luật ở cơ sở.

Thanh Hóa là địa bàn có diện tích hơn 11.000km2, dân số khoảng 4,32 triệu người, trong đó có khoảng 770.000 đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng và ven biển, trong đó có khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, đặt ra yêu cầu công tác PBGDPL phải có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Một trong những điểm được Thanh Hóa chú trọng là truyền thông chính sách ngay từ quá trình xây dựng văn bản. Từ ngày 1/7/2025 đến 1/7/2026, tỉnh đã tổ chức truyền thông đối với 1.777/1.852 chính sách có tác động lớn đến xã hội và 586/612 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc diện cần truyền thông.

Công tác PBGDPL cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ số được triển khai thông qua các nền tảng, phần mềm hỗ trợ phổ biến pháp luật, tổ chức hội nghị trực tuyến và cung cấp thông tin pháp luật đến người dân.

Thanh Hóa đồng thời tham gia thí điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại 6 tỉnh. Kết quả bước đầu cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, việc đo lường mức độ tiếp cận, sự thay đổi nhận thức và tác động thực tế của PBGDPL vẫn là vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Các đại biểu trong đoàn công tác trao đổi, thảo luận đặt câu hỏi, tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai PBGDPL tại cơ sở (Ảnh: Thiên Ý).

Thực tiễn triển khai cũng cho thấy một số khó khăn. Đội ngũ làm công tác PBGDPL ở một số nơi còn hạn chế về kỹ năng truyền thông hiện đại, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương pháp tiếp cận các nhóm có nhu cầu pháp luật khác nhau. Nguồn lực cho công tác này còn gặp khó khăn, trong khi một số địa bàn vùng khó khăn chưa thuận lợi trong việc triển khai các sản phẩm và hình thức PBGDPL mới.

Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu mới về cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Từ “phổ biến được bao nhiêu” đến người dân có thực sự tiếp cận pháp luật

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đặt ra nhiều câu hỏi, tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tiễn triển khai PBGDPL tại cơ sở, nhất là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; nguồn lực, kinh phí và năng lực của đội ngũ làm công tác PBGDPL; việc ứng dụng công nghệ số cũng như cách thức đánh giá hiệu quả tuyên truyền pháp luật.

Đại diện các sở, ngành và địa phương của Thanh Hóa làm rõ những vấn đề được đoàn công tác đưa ra (Ảnh: Thiên Ý).

Trao đổi với đoàn công tác, đại diện các sở, ngành và địa phương của Thanh Hóa lần lượt làm rõ những vấn đề được đặt ra, đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, cho rằng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý nhà nước về PBGDPL, gắn chặt hơn công tác này với tổ chức thi hành pháp luật.

Theo đó, cần chuyển từ việc quan tâm “phổ biến được bao nhiêu” sang đánh giá “người dân, doanh nghiệp đã tiếp cận, hiểu và vận dụng pháp luật như thế nào”, từ đó xác định tác động thực tế của công tác PBGDPL. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, công cụ đánh giá theo hướng thực chất hơn.

Một vấn đề khác được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh là yêu cầu tổ chức lại cơ chế phối hợp trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Toàn tỉnh hiện có 166 xã, phường; đến thời điểm kiểm tra mới có 26 địa phương thành lập Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Theo ông Hùng, không nên chạy theo hình thức; ở nơi cần thiết thì hội đồng phải hoạt động thực chất, còn ở những nơi khác cần xác định rõ đầu mối và cơ chế phối hợp để công việc không bị bỏ trống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc (Ảnh: Thiên Ý).

Cùng với đó, công tác truyền thông chính sách và ứng dụng công nghệ số cần tiếp tục được đẩy mạnh nhưng phải phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. PBGDPL không chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản mà cần hướng tới truyền thông những vấn đề chính sách người dân, doanh nghiệp quan tâm, đồng thời kết hợp giữa phương thức trực tuyến với hình thức trực tiếp tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ông Hùng cũng đề nghị quan tâm hơn đến đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là sau khi tổ chức bộ máy được sắp xếp, khối lượng công việc tại cơ sở có sự thay đổi. Việc tập huấn cần chú trọng kỹ năng truyền thông hiện đại, kỹ năng số và phương pháp tiếp cận từng nhóm đối tượng; đồng thời cần nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến chế độ, kinh phí phục vụ công tác PBGDPL ở cơ sở.

Các đại biểu tại chương trình làm việc (Ảnh: Thiên Ý).

Một yêu cầu khác được đặt ra là tăng cường liên kết giữa PBGDPL với trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Người dân không chỉ cần được cung cấp kiến thức pháp luật mà còn phải biết tìm thông tin ở đâu, khi gặp vấn đề pháp lý thì tìm đến cơ quan nào và được hỗ trợ bằng phương thức nào.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận những kết quả Thanh Hóa đạt được trong công tác PBGDPL, đồng thời lưu ý yêu cầu tiếp tục đổi mới để công tác này đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong giai đoạn mới.

Theo Thứ trưởng, PBGDPL cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với yêu cầu tổ chức thi hành pháp luật và khả năng tiếp cận pháp luật của từng nhóm đối tượng. Việc đánh giá hiệu quả không nên chỉ dừng ở số cuộc tổ chức, số người tham dự hay số tài liệu được phát hành, mà cần quan tâm mức độ tiếp cận, khả năng hiểu và vận dụng pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận chương trình làm việc (Ảnh: Thiên Ý).

Thứ trưởng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục rà soát cơ chế phối hợp trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phân công rõ trách nhiệm, xác định cụ thể đầu mối thực hiện, nhất là đối với những nội dung còn phát sinh vướng mắc từ thực tiễn. Những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần có hướng dẫn thống nhất cần được địa phương tổng hợp, báo cáo cơ quan Trung ương để xem xét, xử lý.

Cùng với đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ và bảo đảm nguồn lực cho công tác PBGDPL; đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng phải phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhất là những nơi còn khó khăn về điều kiện tiếp cận công nghệ. Việc gắn PBGDPL với trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật cũng cần được chú trọng hơn.

Thứ trưởng đề nghị Thanh Hóa tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục đổi mới cách thức triển khai PBGDPL theo hướng có trọng tâm, sát đối tượng, gắn với nhu cầu thực tiễn và lấy hiệu quả tiếp cận, hiểu và vận dụng pháp luật làm thước đo. Qua đó, từng bước đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn.

Ngay sau buổi làm việc, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, phân loại từng nhóm vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý; đồng thời rà soát các chương trình PBGDPL giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung hơn vào những nhiệm vụ có trọng tâm, có thể kiểm chứng được hiệu quả.