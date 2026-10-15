Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Sư đoàn 371 đã được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; phát huy tốt sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng trong tiến hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật, kỷ luật từng bước được nâng lên, tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; góp phần quan trọng vào xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn 371 thời gian qua.

Đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế yêu cầu, thời gian tới, Sư đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, là một nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Kiểm tra sổ sách của đơn vị.

Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Lựa chọn nội dung, hình thức, thời gian tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức quần chúng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật; tính tích cực, chủ động trong học tập, tìm hiểu pháp luật của bộ đội.

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong và các kỹ năng cần thiết trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; lấy kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật làm thước đo đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.