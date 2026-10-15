Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Sư đoàn 361 đã được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Sư đoàn triển khai dưới nhiều hình thức, như tổ chức học tập, quán triệt các văn bản pháp luật mới thông qua các buổi học chính trị, sinh hoạt đơn vị, hội nghị chuyên đề, lớp tập huấn và các đợt sinh hoạt chính trị tập trung.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp Ngày Pháp luật hằng tháng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều nội dung thiết thực. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, thi sân khấu hóa, thi hái hoa dân chủ, diễn đàn thanh niên với pháp luật, tọa đàm và giao lưu pháp luật. Những hình thức này tạo không khí học tập sôi nổi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức pháp luật.

Kiểm tra sổ sách của đơn vị.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn 361 thời gian qua.

Đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế yêu cầu, thời gian tới, Sư đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung giáo dục phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Quốc phòng và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ báo cáo về các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh hình thức học tập tập trung, tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt pháp luật, sân khấu hóa...

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc.