Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng kiểm tra Quân chủng Phòng không - Không quân

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đại tá Trương Mạnh Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: Thời gian qua, Quân chủng đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số 42/2016/TT-BQP. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân chủng ngày càng được nâng cao.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tiếp tục được duy trì vững chắc. Kết quả đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; bảo đảm cho Quân chủng Phòng không - Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân chủng Phòng không - Không quân thời gian qua.

Đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế yêu cầu, thời gian tới, Quân chủng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và người chỉ huy các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tá Trương Mạnh Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo tại buổi kiểm tra.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; tận dụng mạng xã hội, báo chí để tuyên truyền pháp luật đến từng cán bộ, chiến sĩ một cách nhanh nhất. Tập trung tuyên truyền các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Quân chủng như công tác SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, quản lý trang bị kỹ thuật; bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm an toàn giao thông.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử; số hóa tài liệu tuyên truyền; phát huy hiệu quả mạng truyền số liệu quân sự.

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.