Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh xem xét nhiều nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết nghị 38 nội dung, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ ngày 1-10-2026). Các nghị quyết tập trung nhiều về loại quy hoạch và hoạt động quy hoạch: Đô thị, nông thôn, kiến trúc, không gian ngầm, giao thông công cộng, công trình ngầm… Bên cạnh nhóm nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, kỳ họp xem xét các dự thảo nghị quyết quan trọng khác, trong đó có chính sách hỗ trợ trong giáo dục, y tế, chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ từng dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, nhất là sự cần thiết ban hành chính sách, phạm vi và đối tượng tác động, nguồn lực, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, cũng như tác động đối với người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố. Đối với các chính sách hỗ trợ, cần bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu, công bằng, minh bạch và khả thi trong thực tế.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang lưu ý, các nghị quyết của HĐND thành phố cần phải đặt chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực tế của từng nghị quyết lên hàng đầu; sử dụng đúng và sử dụng hiệu quả không gian chính sách được trao để khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển thành phố. Các nghị quyết được ban hành phải gắn ngay với trách nhiệm tổ chức thực hiện, sản phẩm đầu ra và khả năng đo lường kết quả. Đồng thời, phải tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Lãnh đạo HĐND TP Hồ Chí Minh điều hành kỳ họp.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Luật Phát triển đô thị đã trao cho TP Hồ Chí Minh thêm thẩm quyền, công cụ và mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, yếu tố quyết định cuối cùng là năng lực thực thi, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ được giao nhiệm vụ. Với sự chủ động và quyết tâm cao, các cơ chế, chính sách được HĐND thành phố quyết định tại kỳ họp lần này sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, khai thác tốt hơn những tiềm năng và lợi thế, đồng thời phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.