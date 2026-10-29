Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh sắp thông qua 47 nghị quyết quan trọng

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh: Văn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp thứ sáu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 47 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nội dung trọng tâm là xem xét, thông qua Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

HĐND TP Hồ Chí Minh cũng xem xét các quy định về phát hành các loại trái phiếu, các quy định về danh mục ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế biển, khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; quy định về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố…

Toàn cảnh Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các nghị quyết tập trung vào ba trụ cột gắn kết chặt chẽ: Quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, ý nghĩa của kỳ họp không chỉ ở số lượng nghị quyết, mà ở việc đặt những nền tảng phát triển lâu dài của TP Hồ Chí Minh trong một tổng thể thống nhất, từ quy hoạch tầm nhìn 100 năm, cụ thể hóa cơ chế mới đến lựa chọn những nhiệm vụ, dự án ưu tiên. Điểm cốt lõi của kỳ họp thứ sáu là kết nối quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy trách nhiệm, trí tuệ, nghiên cứu kỹ hồ sơ, cân nhắc căn cứ pháp lý, thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực và thảo luận thực chất, quyết định đúng đắn, tạo nền tảng để thành phố phát huy tiềm năng, vượt qua điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững.

Kỳ họp thứ sáu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI sẽ diễn ra đến ngày 30-10.