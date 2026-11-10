Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Ngày 10/11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm nhằm kiện toàn tổ chức, nhân sự và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, các ông: Trương Đặng Vĩnh Phúc - Giám đốc Sở Tài chính, Dương Văn Phúc - Giám đốc Sở Xây dựng và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Giám đốc Sở Nội vụ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, sinh năm 1976, quê quán xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bí thư Thị ủy Bình Minh. Sau khi tỉnh Vĩnh Long mới được thành lập, ông tiếp tục là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính. Ông có trình độ Kỹ sư Cơ khí giao thông, Thạc sĩ Kỹ thuật công nghệ môi trường; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dương Văn Phúc sinh năm 1971, quê quán xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre. Sau khi tỉnh Vĩnh Long mới được thành lập, ông tiếp tục là Tỉnh ủy viên, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Ông có trình độ Kỹ sư công chánh,Thạc sĩ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1984, quê quán xã An Định, tỉnh Vĩnh Long. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, bà là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. Sau khi tỉnh Vĩnh Long mới được thành lập, bà tiếp tục là Tỉnh ủy viên, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Bà có trình độ Cử nhân Hành chính học, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Tiến sĩ Quản lý công; Cao cấp lý luận chính trị.

Đai biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Trước đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã miễn nhiệm và cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Văn Chính (được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026 và giải quyết chế độ chính sách theo nguyện vọng); bà Nguyễn Thị Bé Mười (được cấp có thẩm quyền điều động đến nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới).

Kỳ họp HĐND tỉnh cũng xem xét thông qua 7 nghị quyết quan trọng về: Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 8); phân bổ, giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Long;...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng ba đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được HĐND tỉnh bầu, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm; thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trên cương vị mới, các đồng chí cần phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định, bảo đảm kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu điều hành và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Đối với các nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. UBND tỉnh thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2026, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để chủ động điều chỉnh phương án điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.