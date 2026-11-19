Chủ tọa Kỳ họp chuyên đề thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã thảo luận, thống nhất quyết nghị 18 nội dung quan trọng tập trung vào các nhóm vấn đề thiết thực: an sinh xã hội và y tế cơ sở: quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2026-2030; quy định số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế bản, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản và mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số.

Nhóm vấn đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: quy định nội dung, mức chi xét, tặng giải thưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mức chi họp Hội đồng sáng kiến; phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức chi ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực này.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Kỳ họp﻿ chuyên đề thứ 5. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Vấn đề về đầu tư công, đất đai, lâm nghiệp, nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia: phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và trung hạn giai đoạn 2026-2030 (đợt 4) nguồn ngân sách địa phương; phê duyệt bổ sung dự toán vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Kỳ họp cũng xem xét chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026-2030; các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026–2035.

Đại biểu là lãnh đạo các xã tham dự Kỳ họp chuyên đề thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Thông qua danh mục thu hồi đất, khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm và chủ trương, điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng (trong đó có dự án khắc phục sạt trượt mái ta-luy dương do thiên tai tại khu vực Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Lạn).

Kỳ họp cũng xem xét, rà soát, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn, như: chính sách hỗ trợ phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm; tỷ lệ khoán kinh phí nấu ăn cho học sinh tại các trường phổ thông công lập; chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025.

Dự Kỳ họp chuyên đề thứ 5 có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các sở, ngành. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu bế mạc, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết, ban hành văn bản hướng dẫn, đánh giá thực chất kết quả năm 2026 để dồn sức cho tháng cuối năm và chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình Kỳ họp thường lệ thứ 3.

Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nâng cao chất lượng thẩm tra; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện nghị quyết và giải quyết kiến nghị của cử tri; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ kỳ họp khoa học, chuyên nghiệp…