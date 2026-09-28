Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. (Ảnh: Phạm Hà)

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nghe, thảo luận, xem xét và thông qua các nhóm vấn đề trọng tâm: phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; bố trí nguồn lực thực hiện các dự án giao thông trọng điểm và nhiệm vụ phòng, chống ma túy; thu hồi đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng giao thông quan trọng; thông qua Đề án công nhận 25 xã là đô thị loại III.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét, hoàn thiện một số chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; xem xét chế độ bồi dưỡng đối với người tiếp công dân, xử lý đơn, chính sách hỗ trợ cán bộ, người lao động làm việc tại trung tâm hành chính-chính trị tỉnh sau sắp xếp và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố khi tổ chức lại, điều chỉnh chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định về kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện diện tích nhà ở để đăng ký thường trú, bãi bỏ các nghị quyết, văn bản không còn phù hợp...

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu đồng chí Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phạm Bảo Sơn sinh ngày 12/11/1977; quê quán thành phố Hải Phòng; tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin năm 2001, Tiến sĩ Công nghệ thông tin năm 2006 tại Trường đại học Tổng hợp New South Wales, Australia; được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2012. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Trường đại học Công nghệ và giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.