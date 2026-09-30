Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét nhiều nội dung tại Kỳ họp thứ 6

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp chuyên đề để xem xét 22 nội dung, gồm 2 báo cáo và 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong số này có 21 nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và 1 nội dung do Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trình.

Theo chương trình, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031; cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Thế Vinh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng thời bầu bổ sung đồng chí Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Kỳ họp xem xét nhiều nội dung quan trọng về tài chính-ngân sách, đầu tư công và đất đai; trong đó có việc sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026; quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; cùng với đó là các nội dung liên quan giá đất; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất và danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2026.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và hoạt động ở cơ sở, kỳ họp xem xét việc điều chỉnh biên chế công chức năm 2026; số lượng hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, cũng như chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp chịu tác động từ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh, kỳ họp được tổ chức trong thời điểm tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, phân bổ và huy động nguồn lực để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐỨC THỤY)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý, thời gian kỳ họp không dài trong khi khối lượng nội dung cần xem xét lớn, nhiều vấn đề có tính chuyên môn cao, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp việc sử dụng nguồn lực và quyền, lợi ích của người dân.

Đối với các chính sách tác động trực tiếp người dân, đội ngũ ở cơ sở và những nội dung liên quan phân bổ, sử dụng ngân sách, đầu tư công, đất đai, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu quan tâm đến căn cứ pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết, đối tượng và phạm vi tác động, khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi trong tổ chức thực hiện; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm hoặc còn có ý kiến khác nhau; bảo đảm các nghị quyết được thông qua chặt chẽ về pháp lý, phù hợp thực tiễn, có đủ nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện, sớm đi vào cuộc sống.