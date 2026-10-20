Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI khai mạc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba

Kỳ họp hướng tới mục tiêu cụ thể là tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền, mở đường cho các nhiệm vụ, dự án triển khai và đưa chính sách đến với người dân; những nội dung đã đủ căn cứ, đủ điều kiện thì quyết định kịp thời; vấn đề còn vướng phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý, không để kéo dài do né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, phải bảo đảm chặt chẽ về căn cứ pháp lý, nguồn lực và tính khả thi của từng nghị quyết.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc Kỳ họp.

Theo đó, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét 27 nội dung, gồm các dự thảo nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030; nguyên tắc, định mức phân bổ vốn đầu tư công; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026; cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các vấn đề về đất đai, tài nguyên, y tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, biên chế, an sinh xã hội. Đây là những nội dung tác động trực tiếp đến việc huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực và đời sống nhân dân.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét kỹ khả năng cân đối vốn, thứ tự ưu tiên, điều kiện triển khai; tập trung cho nhiệm vụ cấp thiết, công trình có sức lan tỏa, dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả. Điều chỉnh, phân bổ vốn phải gắn với tiến độ thực tế và trách nhiệm giải ngân, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, vốn đã bố trí nhưng chậm sử dụng. Cơ quan trình phải làm rõ: nghị quyết sẽ tháo gỡ vướng mắc gì, nhiệm vụ nào được triển khai, ai chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành.

Đại biểu tham dự Kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét 27 nội dung.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, phải tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Cần làm rõ cơ chế phân bổ, lồng ghép nguồn vốn, phân công trách nhiệm và khả năng thực hiện của cấp xã; khắc phục chồng chéo, phân tán nguồn lực. Chính sách phải sát nhu cầu thực tế, dễ triển khai, thuận lợi cho kiểm tra, giám sát; ưu tiên giải quyết những nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng biên giới.

Đối với các nội dung về đất đai, tài nguyên, chuyển mục đích sử dụng rừng và chủ trương đầu tư dự án, phải xem xét chặt chẽ để quyết định kịp thời những nội dung đủ điều kiện. Làm rõ sự phù hợp với quy hoạch, điều kiện pháp lý, nhu cầu sử dụng đất, tác động môi trường và phương án bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông qua nghị quyết phải tạo cơ sở để đẩy nhanh các bước tiếp theo, gắn với trách nhiệm giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai dự án; không để phát sinh lãng phí đất đai, tài nguyên và nguồn lực đầu tư.

Đối với các chính sách về y tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực, biên chế và an sinh xã hội, phải lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm yêu cầu xuyên suốt. Cần xác định rõ đối tượng, điều kiện áp dụng, nguồn kinh phí và kết quả dự kiến; bảo đảm chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và năng lực tổ chức thực hiện. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thiết yếu, thu hút và sử dụng hiệu quả nhân lực, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; không ban hành chính sách thiếu nguồn lực hoặc khó thực hiện ở cơ sở.

Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo thẩm tra; thảo luận thẳng thắn, tập trung làm rõ những nội dung còn ý kiến khác nhau. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung giải trình, trả lời thẳng vào vấn đề, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, không né tránh những nội dung đại biểu quan tâm; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực hiện trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, biểu quyết.