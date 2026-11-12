Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Kỳ họp thứ 7

Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp. (Ảnh: MỸ PHƯƠNG)

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 117-KL/TW ngày 6/11/2026 của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 649-TB/VPTU ngày 9/11/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhân sự Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: MỸ PHƯƠNG)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, sự đồng hành, giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: sản xuất công nghiệp tăng 11%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,7%, thu ngân sách đạt 95,5% dự toán, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt mức cao và thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an sinh được quan tâm; công tác chỉnh trang đô thị có chuyển biến rõ nét; mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: MỸ PHƯƠNG)

Khẳng định những kết quả trên có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố - địa phương giữ vị thế siêu đô thị, đầu tàu kinh tế của cả nước với khối lượng công việc lớn và phức tạp, đồng chí Võ Văn Minh nêu rõ: Trong giai đoạn phát triển mới với quy mô, không gian và vị thế ngày càng lớn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đòi hỏi sự đổi mới, đột phá mạnh mẽ. Do đó, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố; xem xét khách quan, thận trọng, toàn diện, thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bảo đảm công tác nhân sự được quyết định đúng quy định, dân chủ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình kỳ họp, sau phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiến hành quy trình công tác nhân sự theo thẩm quyền.