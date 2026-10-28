Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ bảy, khóa XVII.

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố Hà Nội đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, với yêu cầu không chỉ hoàn thành các mục tiêu trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Về lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược và tháo gỡ những tồn tại kéo dài, kỳ họp tập trung xem xét các dự án giao thông quan trọng, cơ chế phát triển các dự án đường sắt đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận; Xem xét các cơ chế, giải pháp xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy kéo dài nhiều năm, trước mắt là tại 12 dự án trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, kỳ họp sẽ xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội để các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua nhà ở xã hội không phải qua bốc thăm. Chính sách này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn gắn với mục tiêu giãn dân, chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị không gian đô thị lịch sử, từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Về kinh tế, ngân sách, đầu tư công và phát triển năng lượng sạch, kỳ họp sẽ xem xét cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026; một số nội dung về ngân sách, đất đai và phân bổ nguồn lực, nhằm tập trung vốn cho các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế tình trạng dàn trải, lãng phí; đồng thời xem xét chính sách hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, qua đó khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, giảm áp lực lên hệ thống điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, bền vững.

Về văn hóa, thể thao, dân số và bảo đảm an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư phát triển hạ tầng thể thao chuyên nghiệp quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao của Thủ đô; đồng thời xem xét các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.

Các chính sách về dân số và phát triển cũng được xem xét trong bối cảnh Thủ đô đang có những thay đổi về quy mô, cơ cấu dân số, nhất là xu hướng già hóa, đòi hỏi phải chủ động có những giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng dân số và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện các chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những đối tượng yếu thế thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đời sống nhân dân, để quá trình phát triển kinh tế luôn gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kỳ họp xem xét một số chính sách, quy định thuộc thẩm quyền, trong đó có chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh trong quá trình cơ cấu, kiện toàn đội ngũ.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ cho ý kiến về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ rừng, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện cho sự phát triển không gian phía tây Thủ đô.

Kỳ họp cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trên cơ sở những chủ trương, định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển Thủ đô, tháo gỡ các điểm nghẽn và chăm lo an sinh xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động đồng hành, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị kỳ họp.

Sự phối hợp được thực hiện ngay từ khâu rà soát chính sách, xác định những vấn đề cần giải quyết, cùng trao đổi, bàn bạc để tìm hướng tháo gỡ phù hợp; đặc biệt là nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được Luật Thủ đô trao, trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm của từng cơ quan.