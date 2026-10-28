Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tán thành Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bấm nút biểu quyết tại nghị trường. (Ảnh: QUANG THÁI-LÊ HẢI)

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Hai xã của Thành phố Hà Nội tiếp nhận, bổ sung diện tích đất tự nhiên là Yên Xuân nhận hơn 2.600 ha, Ba Vì nhận gần 1.340 ha và 1.057 người từ xã Thịnh Minh. Phần diện tích từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến, chủ trì theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới hành chính và hồ sơ theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực.

Sau khi thống nhất chủ trương, hoàn thiện các thủ tục, Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục trình Trung ương để xem xét thông qua đề án sáp nhập tỉnh.