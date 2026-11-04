Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, tại phiên họp sáng 4/11, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Điều hành phiên họp, đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 28/10/2026, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức phiên khai mạc và thực hiện các chương trình của kỳ họp thứ bảy - kỳ họp chuyên đề. Tại phiên họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, thông qua 20/22 nội dung và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cũng tại phiên họp, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp thêm một phiên để tiếp tục xem xét hai nội dung thuộc lĩnh vực đô thị và kinh tế ngân sách do chưa đủ điều kiện để thông qua ngay.

Tại phiên họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét các báo cáo, tờ trình cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm:

Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26/10/2026 về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Tờ trình số 437/TTr-UBND ngày 27/10/2026 về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Báo cáo số 488/BC-UBND ngày 28/10/2026 về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông, trong đó bảo đảm an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.