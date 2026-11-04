Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng triển khai nghiệm thu vật tư kỹ thuật sản xuất năm 2026

Theo kế hoạch, Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá kết quả nghiệm thu của hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; đồng thời trực tiếp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm VTKT theo nội dung, quy trình và yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt.

Thiếu tướng Đinh Công Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng kết luận phiên họp.

Nội dung nghiệm thu tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, thủ tục tài chính, hợp đồng đặt hàng mua sắm, sản xuất VTKT; đánh giá các điều kiện bảo đảm duy trì chất lượng sản phẩm; kiểm tra số lượng, công tác đóng gói, bảo quản và ghi nhãn. Trong đó, chú trọng kiểm tra chất lượng thông qua lấy mẫu, kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu về tính năng kỹ thuật, độ bền, độ tin cậy theo quy trình nghiệm thu đã được phê duyệt. Đối với sản phẩm có ứng dụng công nghệ thông tin, Hội đồng kiểm tra các yêu cầu về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Các đại biểu dự phiên họp.

Công tác nghiệm thu dự kiến được triển khai tại các cơ quan, đơn vị và cơ sở sản xuất từ ngày 10-11 đến 15-12-2026.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thiếu tướng Đinh Công Phương yêu cầu Hội đồng nghiệm thu đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất VTKT chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ nghiệm thu. Quá trình kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan và an toàn tuyệt đối. Hội đồng tổng hợp kết quả, hoàn thiện hồ sơ, biên bản nghiệm thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.