Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh triển khai công tác tuyển quân năm 2027

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất nội dung phối hợp trong quản lý nguồn công dân, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị, chính sách và thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.C

Hội nghị cũng thống nhất các nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và tiến hành ký kết biên bản phối hợp thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm công tác tuyển quân được triển khai thống nhất, đúng quy trình, quy định.

Đồng chí đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.C

Để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn; bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật, chú trọng nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.