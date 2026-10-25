Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã có nhiệm vụ gì?

Điều 39 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Khoản 5 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng (Luật số 14/2026/QH16 của Quốc hội) sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 39 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã như sau:

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- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự; tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Tổ chức cho công dân thực hiện quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; quyết định, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, quyết định kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.