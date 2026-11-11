Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Công an khảo sát công tác bảo đảm ANTT tại Cà Mau

Đồng chí PGS-TS Trần Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) đồng chủ trì buổi làm việc.

Về phía Công an Cà Mau có Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với Công an Cà Mau.

Trung tướng Vũ Thanh Chương cho biết, Cà Mau là địa bàn có vị trí đặc biệt ở địa đầu cực Nam Tổ quốc; không gian phát triển gắn với biển, đảo, kinh tế biển, thủy sản, năng lượng, thương mại và các hoạt động kinh tế - xã hội có tính liên kết vùng. Những đặc điểm tự nhiên, xã hội tạo ra tiềm năng phát triển lớn, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Vì vậy, thực tiễn công tác của Công an tỉnh Cà Mau có giá trị nghiên cứu không chỉ đối với địa phương mà còn cung cấp những kinh nghiệm quan trọng để nhận diện các vấn đề chung trong quản trị ANTT và quản trị xã hội ở nước ta hiện nay. Kết quả khảo sát sẽ là nguồn tư liệu thực tiễn để Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu, tổng kết, khái quát thành những luận cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; đồng thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và đề xuất hoàn thiện thể chế phù hợp với yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

PGS-TS Trần Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại chương trình, Đoàn công tác tập trung trao đổi, nghiên cứu các vấn đề trọng tâm: đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với yêu cầu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; bảo đảm ANTT trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu tham luận tại buổi làm việc.

Các đại biểu trình bày nhiều tham luận, tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi từ thực tiễn công tác tại địa phương, nổi bật là bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong xây dựng chính quyền số; sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực điều tra viên trong điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong triển khai Thông tư số 149/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã, phường, đặc khu; kết quả bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và các giải pháp xây dựng tỉnh Cà Mau đến năm 2030 đạt tiêu chí địa bàn không ma túy, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí PGS-TS Trần Quốc Cường ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong chuẩn bị nội dung và trao đổi những vấn đề xuất phát từ thực tiễn công tác. Đồng chí nhấn mạnh, bảo đảm ANTT không chỉ dừng lại ở yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật mà còn phải gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng xã hội có kỷ cương, trật tự, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Trong đó, cần đặt công tác bảo đảm ANTT trong mối quan hệ tổng thể với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chủ động nhận diện, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để hình thành các điểm nóng về ANTT.

Đồng chí Trần Quốc Cương đề nghị Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng tổng kết thực tiễn, làm rõ những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời nhận diện những khó khăn, bất cập để đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng để Đoàn công tác tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung luận cứ khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, từ 11 đến 13/11, Đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực tế tại Công an phường Tân Thành, Công an xã Khánh An và Công an xã Năm Căn. Qua đó, trực tiếp đánh giá những kết quả, khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn mới.