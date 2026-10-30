Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong nghiên cứu và tư vấn chiến lược

Sáng 29-10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (30-10-1996 - 30-10-2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận Trung ương vì có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tựu và đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương trong 30 năm qua và nêu rõ, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045 và 100 năm tiếp theo.

Yêu cầu cao nhất đối với hội đồng là góp phần nâng cao năng lực của Đảng trong nhận thức quy luật, lựa chọn đường hướng và lãnh đạo sự phát triển của Đảng, của đất nước. Lý luận phải giúp Đảng chủ động mở ra những khả năng kiến tạo mới, dự báo, nhận diện sớm các nguy cơ và chuẩn bị những điều kiện bảo đảm thành công.

Tư vấn chiến lược cần cung cấp căn cứ khoa học, vững chắc, đúng đắn để lựa chọn quyết sách và tổ chức thực hiện.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chiến lược của Đảng, chủ động dự báo và phát hiện những vấn đề mới.

Hội đồng Lý luận Trung ương phải bám sát những chuyển động của đất nước và thế giới, lựa chọn vấn đề nghiên cứu từ yêu cầu lãnh đạo, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng và những vấn đề mới, cấp bách của đất nước, của thời đại. Trọng tâm là tiếp tục phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm sâu sắc mối quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trước những biến đổi công nghệ, cần làm rõ quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất mới chất lượng cao. Thúc đẩy cơ chế phát huy kinh tế tư nhân. Đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thành yêu cầu nội tại, là điểm khởi đầu và là động lực chính để thúc đẩy phát triển đất nước.

Nghiên cứu chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, năng lực tự chủ và lợi ích lâu dài của đất nước.