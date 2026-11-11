Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát tại Cà Mau

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại Công an Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Cà Mau có vị trí đặc biệt ở cực Nam Tổ quốc với không gian phát triển gắn liền với biển, đảo, kinh tế biển, năng lượng và tính liên kết vùng cao. Những đặc điểm này đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) nhấn mạnh, thực tiễn của Công an tỉnh Cà Mau mang giá trị nghiên cứu quan trọng, là nguồn tư liệu thực tiễn để Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương đúc kết thành luận cứ khoa học phục vụ tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, đồng thời đề xuất hoàn thiện thể chế phù hợp yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an (bìa trái) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tại chương trình làm việc với Công an tỉnh Cà Mau, các đại biểu tập trung thảo luận các chủ đề cốt lõi như: Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm an ninh mạng; nâng cao năng lực điều tra viên; giải quyết vướng mắc triển khai Thông tư 149/2026/TT-BCA; giải pháp xây dựng Cà Mau đến năm 2030 đạt tiêu chí địa bàn không ma túy...

Thượng tá Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Cà Mau (đứng) trao đổi về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong xây dựng chính quyền số. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Kết luận và chỉ đạo buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại (Trưởng đoàn công tác), ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Quốc phòng-An ninh-Đối ngoại phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đồng chí nhấn mạnh, bảo đảm an ninh trật tự phải gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển; đặt công tác an ninh trật tự trong mối quan hệ tổng thể với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh xã hội.

Đại biểu tại buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; chủ động nhận diện, giải quyết sớm các vấn đề tiềm ẩn phức tạp từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Tiếp thu chỉ đạo, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đoàn công tác và khẳng định đây là cơ sở giúp Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…