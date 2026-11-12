Hội đồng Liên bang Nga tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huy hiệu danh dự 'Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự buổi lễ

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu

Tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã trân trọng trao Huy hiệu danh dự “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Quốc hội và đất nước Việt Nam. Đồng chí đã trải qua quá trình công tác lâu dài, đảm nhiệm nhiều vị trí, trọng trách khác nhau, từ lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm phong phú, sự am hiểu sâu sắc nhu cầu và lợi ích của nhân dân Việt Nam, đồng chí luôn nhận được sự tôn trọng và là nhà lãnh đạo có uy tín cao.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko bày tỏ trân trọng sự cởi mở, trí tuệ và tinh thần xây dựng của đồng chí Trần Thanh Mẫn trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và Quốc hội hai nước; khẳng định, với sự ủng hộ và đóng góp của đồng chí, quan hệ hợp tác giữa Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát triển, ngày càng có thêm nhiều chương trình và sáng kiến hợp tác phong phú.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko trao Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

"Đặc biệt, đồng chí Trần Thanh Mẫn luôn luôn ủng hộ việc gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của tình hữu nghị, sự gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Việc Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga trao tặng đồng chí Huy hiệu danh dự hôm nay không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp cá nhân của đồng chí mà còn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam", Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và cá nhân Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huy hiệu được trao tặng hôm nay không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với vai trò của Quốc hội Việt Nam; đồng thời là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống, sự gắn bó thủy chung giữa Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước, cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga có bề dày lịch sử, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vượt qua mọi biến động của thời gian và tình hình thế giới. Trong tổng thể quan hệ đó, hợp tác nghị viện luôn đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, là cầu nối tin cậy để hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Lễ trao Huy hiệu danh dự của Hội đồng Liên bang “Vì những đóng góp cho sự phát triển chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

"Huy hiệu danh dự được trao tặng hôm nay là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp thêm động lực để Quốc hội Việt Nam cũng như cá nhân tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của hoạt động nghị viện và sự phồn vinh của đất nước", Chủ tịch Quốc hội xúc động chia sẻ, đồng thời chúc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.