Hội đồng hương xã Hợp Thịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt sau một năm thành lập

Sáng 18/10, Hội đồng hương xã Hợp Thịnh (thành phố Bắc Ninh) tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đồng hương tại Nhà hàng Hoàng Long, phường Tân Sơn Hòa, nhân một năm thành lập.

Hội đồng hương xã Hợp Thịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích trong học tập.

Tham dự gặp mặt có đại diện lãnh đạo xã Hợp Thịnh, Hội đồng hương thành phố Bắc Ninh, Hội Doanh nghiệp Bắc Ninh phía Nam, các hội đồng hương phường Hiệp Hòa, xã Xuân Cẩm, xã Hoàng Vân cùng đông đảo bà con Hợp Thịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng hương xã Hợp Thịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2025 với mục đích kết nối bà con đồng hương, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình cùng hướng về quê hương với phương châm: Lấy con người làm trung tâm, lấy tình đồng hương làm nền tảng, lấy đoàn kết làm sức mạnh và lấy lợi ích cộng đồng làm mục tiêu.

Các đại biểu dự gặp mặt Hội đồng hương xã Hợp Thịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, Ban Liên lạc báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2025-2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Hiện nay, Hội có hơn 100 hội viên. Trong thời gian tới, Hội tập trung củng cố tổ chức đoàn kết, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, đặc biệt là người cao tuổi; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường kết nối đội ngũ doanh nhân, trí thức, thanh niên nhằm hỗ trợ, phát huy thế mạnh của nhau, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát biểu tại đây, đại diện lãnh đạo xã Hợp Thịnh gửi lời thăm hỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quê nhà tới bà con xa quê; thông tin về những thành tựu của địa phương sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo xã mong Hội đồng hương tiếp tục là “mái nhà chung” của những người con Hợp Thịnh, là nơi kết nối các thế hệ. Đồng thời, mong muốn bà con Hợp Thịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ mối liên hệ với Đảng bộ, chính quyền xã; tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng quê hương.

Trong chương trình, Ban tổ chức chúc thọ các cụ cao niên, khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tuyên dương các mạnh thường quân, bầu bổ sung và ra mắt Ban liên lạc mới. Buổi gặp mặt kết thúc bằng tiệc liên hoan và giao lưu văn nghệ trong không khí ấm cúng, thân tình.