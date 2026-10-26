Hội đồng hương TP Đà Nẵng tại Lâm Đồng ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chương trình thu hút đông đảo bà con Hội đồng hương TP Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng tham gia

Tham dự chương trình, về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hồ Quang Bửu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương TP Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự chương trình còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan, ban, ngành và đông đảo bà con Đà Nẵng đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lâm Đồng.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương TP Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi họp mặt, hội đã thông qua báo cáo tổng kết quá trình vận động thành lập, điều lệ, quy chế hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 59 thành viên. Tiến sĩ Hồ Trung Phước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương TP Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng

Thời gian qua, hoạt động đồng hương đã gắn kết bà con thông qua nhiều việc làm thiết thực, nhất là hỗ trợ người dân khó khăn, hướng về quê hương khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Trong giai đoạn dịch COVID -19 (năm 2021 - 2022), hội phát động chiến dịch “Hướng về quê”, huy động trên 500 triệu đồng tiền mặt và vận động quyên góp, vận chuyển hàng trăm tấn nông sản, rau, củ, quả tươi từ Lâm Đồng, tiếp tế cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và bà con khó khăn tại Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An, Đại Lộc.

Hội đồng hương TP Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc

Hưởng ứng phong trào Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hội vận động doanh nhân, nhà hảo tâm đóng góp 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách khó khăn tại Tam Kỳ và vùng ven Quảng Nam.

Các hội viên Hội đồng hương TP Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng biểu diễn nghệ thuật Bài chòi Xứ Quảng tại chương trình

Trong đợt bão lũ tháng 10 - 11/2025, hội phát động quyên góp, huy động tiền và hàng hóa trị giá 650 triệu đồng. Các đoàn công tác trực tiếp vận chuyển nhu yếu phẩm, trao hỗ trợ đến bà con tại những vùng bị cô lập. Hội vận động được 325 triệu đồng cùng nhiều phần quà hỗ trợ khẩn cấp các gia đình đồng hương và người dân bị thiệt hại nặng do ngập lụt tại Lâm Đồng.

Tiến sĩ Hồ Trung Phước, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng hương TP Đà Nẵng tại Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu cảm ơn tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Đà Nẵng tại Lâm Đồng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Lãnh đạo hai địa phương cũng mong muốn trong thời gian tới, Hội đồng hương TP Đà Nẵng - tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ tình đồng hương, bồi đắp sự gắn bó với cội nguồn cho thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại Lâm Đồng.

Ban Chấp hành Hội đồng hương TP Đà Nẵng tại Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt

Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và các mối quan hệ để đóng góp cho địa phương, kết nối hợp tác giữa Đà Nẵng và Lâm Đồng trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, giáo dục và hoạt động cộng đồng.

Chính quyền hai địa phương luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành với những đóng góp thiết thực của bà con, để tình đồng hương tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống.