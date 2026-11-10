Hội đồng Hòa bình phát cảnh báo khẩn về Dải Gaza

Lũ lụt ở Dải Gaza không còn đơn thuần là nguy cơ do mùa Đông đang đến gần mà đã trở thành một tình trạng khẩn cấp nhân đạo trước mắt. (Nguồn: Getty Images)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong tuyên bố, Hội đồng nhấn mạnh, tình hình hiện không còn đơn thuần là nguy cơ do mùa Đông đang đến gần mà đã trở thành một tình trạng khẩn cấp nhân đạo trước mắt.

Việc khẩn trương đưa vào và phân phối các vật tư thiết yếu phục vụ nơi trú ẩn, vệ sinh, thoát nước và ứng phó mùa Đông có ý nghĩa cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng dân thường.

Hội đồng cho biết đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ ngập lụt và điều kiện trú ẩn xuống cấp và đề nghị chính phủ Israel cho phép đưa vào Gaza các vật liệu cần thiết để dựng nơi trú ẩn tạm thời, xây dựng hạ tầng cung cấp nước và vệ sinh, quản lý rác thải, thoát nước và xử lý nước thải.

Hội đồng cũng yêu cầu Israel thực hiện các cam kết theo Nghị định thư Nhân đạo Sharm El-Sheikh.

Ghi nhận một số biện pháp chính phủ Israel đang xem xét, trong đó có những hoạt động thông qua Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), Hội đồng cho rằng, phản ứng hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Hội đồng một lần nữa kêu gọi lãnh đạo chính phủ Israel lập tức cho phép và tạo điều kiện đưa vào Gaza toàn bộ vật tư nhân đạo và ứng phó mùa Đông cần thiết, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết trong Kế hoạch Hòa bình toàn diện của Tổng thống Trump.

Theo tuyên bố, sự chậm trễ trong việc phê duyệt các nguồn cung và thực hiện những cam kết tại Sharm El-Sheikh đã làm trầm trọng thêm hậu quả của một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể dự báo trước. Những trì hoãn này cũng khiến quá trình giải giáp vũ khí và chuyển giao quyền quản lý từ Hamas sang Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG) bị khởi động chậm đáng kể.

Hội đồng đồng thời kêu gọi Hamas thực hiện các cam kết theo kế hoạch hòa bình, bao gồm hạ vũ khí và chuyển giao quyền quản lý cho NCAG.

Liên hợp quốc, các cơ quan trực thuộc và các nhà tài trợ quốc tế cũng được đề nghị khẩn trương phối hợp với Hội đồng để huy động nguồn lực, vật tư và hỗ trợ hoạt động nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách của Gaza trong mùa Đông.

Cảnh báo việc tiếp tục trì hoãn thực hiện các cam kết sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường Gaza và triển vọng hòa bình lâu dài, Hội đồng nhấn mạnh các cam kết phải được chuyển hóa thành hành động ngay lập tức và có thể đo lường. Những bên không thực hiện nghĩa vụ của mình sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm về các hậu quả phát sinh.