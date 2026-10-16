Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza

Xe tải chở hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Mladenov cho biết đã nhận được thư của Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), thông báo về việc đình chỉ phối hợp đưa hàng hóa thương mại vào Gaza sau những thông tin về các hành vi đe dọa và cưỡng ép.

Ông Mladenov nhấn mạnh: “Như tôi đã nhiều lần cảnh báo, những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức”. Theo ông, việc đe dọa các thương nhân và can thiệp vào chuỗi cung ứng chỉ khiến tình cảnh của người dân Gaza thêm khó khăn.

Người đứng đầu Hội đồng Hòa bình cho rằng những diễn biến mới cho thấy sự cần thiết cấp bách phải triển khai Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza (NCAG), với sự hỗ trợ của Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF), nhằm thiết lập các cơ chế quản trị và an ninh mới tại vùng lãnh thổ này.

Ông kêu gọi các bên phối hợp với Hội đồng Hòa bình để nhanh chóng thực hiện kế hoạch hòa bình toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Gaza, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trong Nghị quyết 2803. Các nhiệm vụ cần triển khai bao gồm giải trừ vũ khí, chuyển tiếp sang cơ chế quản trị hợp pháp và bảo vệ các tuyến cung ứng hàng hóa thương mại cũng như hàng viện trợ nhân đạo.

Ngày 14/10 vừa qua, COGAT thông báo hàng hóa thương mại không còn được đưa vào Gaza, cho biết các thương nhân tại đây đã quyết định ngừng phối hợp với cơ quan này trong việc vận chuyển hàng hóa. Theo COGAT, các thương nhân đưa ra quyết định trên để phản đối khoản phí 10.000 shekel (khoảng 3.220 USD) mà Hamas áp dụng đối với mỗi xe tải vào Gaza, cùng yêu cầu 30% doanh thu bán hàng phải được thanh toán bằng tiền mặt.

Hamas sau đó giải thích khoản tiền 10.000 shekel là khoản đóng góp tự nguyện của những người Gaza có điều kiện kinh tế nhằm gây quỹ hỗ trợ các đối tượng khó khăn, như góa phụ và trẻ mồ côi. Phong trào này cũng cho biết việc khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt xuất phát từ tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Ông Nahed Shhaibar, người đứng đầu hiệp hội vận tải tư nhân tại Gaza, cho biết ngày 15/10 không có xe tải chở hàng hóa thương mại từ Israel vào Gaza. Tuy nhiên, xe chở hàng viện trợ nhân đạo vẫn được phép đi vào, cùng với xe chở hàng thương mại từ Ai Cập qua một cửa khẩu do Israel kiểm soát.

Theo COGAT, việc đình chỉ phối hợp có thể khiến tổng số xe tải chở hàng thương mại và viện trợ vào Gaza giảm xuống còn khoảng 300 chiếc mỗi ngày, bằng một nửa mức dự kiến. Trong khi đó, theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, Israel có nghĩa vụ cho phép ít nhất 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza mỗi ngày. Phía Israel cho rằng hàng hóa thương mại cũng cần được đưa vào để bổ sung nguồn cung thiết yếu cho người dân.

Việc gián đoạn nguồn hàng thương mại diễn ra trong bối cảnh phần lớn người dân Gaza phụ thuộc vào viện trợ, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận lương thực và các mặt hàng thiết yếu trong thời gian tới.