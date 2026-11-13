Hội đồng Hòa bình kêu gọi thực hiện 'ngay lập tức' kế hoạch của Mỹ tại Gaza

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Những tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyên bố của Hội đồng nêu rõ: "Sự mất mát sinh mạng bi thảm sau cuộc không kích của Israel vào bệnh viện Nasser ở Khan Yunis càng nhấn mạnh chính xác lý do tại sao Kế hoạch Hòa bình Toàn diện của Tổng thống Trump phải được thực hiện ngay lập tức mà không chậm trễ thêm nữa".

Bệnh viện Đa khoa Nasser là bệnh viện lớn thứ hai ở Dải Gaza.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi bảo vệ các cơ sở y tế ở Gaza, nhấn mạnh rằng các cơ sở này không bao giờ được quân sự hóa hoặc tấn công.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Ghebreyesus mô tả các cơ sở y tế này là "mạch máu" cho người dân Gaza, đồng thời kêu gọi “cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và cho phép nhiều vật tư y tế và nhân đạo hơn vào Gaza".

Ông cũng lưu ý rằng kể từ tháng 10/2023, WHO đã ghi nhận 1.056 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza, dẫn đến 1.010 người thiệt mạng và 1.725 người bị thương.

Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh nhu cầu y tế ở Gaza vẫn rất lớn và sẽ chỉ tăng lên khi mùa Đông đến. Mưa, lũ lụt và giá lạnh sẽ làm trầm trọng thêm điều kiện sống và làm tăng nguy cơ mắc bệnh trong bối cảnh hệ thống cấp nước và vệ sinh bị tê liệt.

Về phần mình, Ai Cập cũng lên án cuộc không kích của Israel vào bệnh viện ở Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định cuộc tấn công là vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và làm suy yếu những nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và cải thiện điều kiện nhân đạo ở Gaza. Ai Cập kêu gọi Israel chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì thỏa thuận ngừng bắn và tránh các cuộc tấn công tiếp theo, để mở đường cho kế hoạch hòa bình và khôi phục ổn định ở Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Phủ Tổng thống Palestine đã lên án điều mà họ mô tả là sự leo thang "nguy hiểm" và đang diễn ra của Israel chống lại người Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây, đồng thời cảnh báo rằng điều này có thể làm bất ổn thêm khu vực.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh lên án các chính sách của Israel đang đẩy khu vực đến bờ vực căng thẳng và bất ổn hơn nữa. Ông cho biết các chiến dịch quân sự liên tục của Israel ở Gaza đang cướp đi sinh mạng của hàng chục người Palestine mỗi ngày, trong khi việc tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu biên giới đang ngăn cản việc vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm thiết bị y tế, lều và thực phẩm, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo, đặc biệt là trong mùa Đông.

Người phát ngôn Rudeineh cũng cảnh báo về các cuộc tấn công của những người định cư Israel ở Bờ Tây, dẫn chứng các cuộc tấn công ngày 12/11 tại thị trấn Atara, phía Bắc Ramallah, nơi những người định cư đã hành hung cư dân Palestine và phá hoại tài sản. Cuộc tấn công đã khiến một người đàn ông 67 tuổi bị đánh đập và 4 ngôi nhà cùng 3 chiếc xe bị hư hại.

Ông nhấn mạnh rằng an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực chỉ có thể đạt được thông qua việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với lãnh thổ Palestine và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, theo đường biên giới năm 1967, phù hợp với các nghị quyết quốc tế có liên quan và Sáng kiến Hòa bình Arập.