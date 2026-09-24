Hội đồng Hòa bình đề xuất kế hoạch phục hồi Gaza trị giá 2,45 tỷ USD

Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 23-9, các thành viên Hội đồng Hòa bình đã công bố kế hoạch phục hồi Gaza trị giá 2,45 tỷ USD trong sáu tháng. Ảnh: Reuters

Kế hoạch được xây dựng trong khoảng một năm với sự tham gia của các chuyên gia và quan chức thuộc Hội đồng Hòa bình cùng chính quyền Palestine kỹ trị. Đây được xem là lộ trình cho giai đoạn đầu của quá trình phục hồi và thiết lập một hệ thống quản trị mới tại Gaza sau chiến tranh.

Trong tổng số 66 dự án, khoảng 1 tỷ USD được dành cho cơ sở hạ tầng. Trong đó, khoảng 400 triệu USD dành cho chỗ ở tạm thời cho người Palestine đang sống trong các khu lều trại; 275 triệu USD để dọn dẹp đống đổ nát và vật liệu chưa nổ; 50 triệu USD sửa chữa bệnh viện và 30 triệu USD sửa đường sá. Kế hoạch cũng bao gồm việc khôi phục điện, nước, các cửa khẩu và triển khai 25.000 bộ điện mặt trời di động.

Khoảng 885 triệu USD được dành cho các dự án liên quan đến an ninh, trong đó có việc xây dựng cơ sở hỗ trợ lực lượng ổn định quốc tế và tuyển dụng, huấn luyện, trang bị cho lực lượng đa quốc gia. Kế hoạch cũng dành 120 triệu USD để huy động lực lượng cảnh sát Palestine và 20 triệu USD cho chương trình khuyến khích các nhóm vũ trang giao nộp vũ khí.

Bên cạnh tái thiết vật chất, kế hoạch hướng tới khôi phục các dịch vụ thiết yếu và xây dựng nền tảng cho một bộ máy quản trị mới. Các dự án bao gồm hệ thống định danh kỹ thuật số, thanh toán điện tử, mạng 4G, hệ thống quản lý y tế và giáo dục điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ khôi phục hoạt động và thành lập một quỹ đầu tư mới cho Gaza.

Hội đồng Hòa bình ước tính thiệt hại vật chất tại Gaza hiện lên tới khoảng 35,2 tỷ USD, trong khi quá trình phục hồi và tái thiết toàn diện có thể cần khoảng 71,4 tỷ USD trong 10 năm tới. Như vậy, khoản 2,45 tỷ USD được đề xuất chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn đầu, chưa phải nguồn kinh phí cho toàn bộ quá trình tái thiết.

Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch vẫn phụ thuộc đáng kể vào sự hợp tác của Israel và Hamas. Theo các nguồn tin, Israel đã nhất trí về nguyên tắc với một số nội dung trong lộ trình nhưng chưa bắt đầu triển khai, trong khi Hamas cũng từng nhất trí về nguyên tắc đối với việc giải giáp nhưng việc thực hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Một trong những vấn đề then chốt là việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế và tiến trình giải giáp Hamas. Tướng Mỹ Jasper Jeffers, người được dự kiến chỉ huy lực lượng này, đã đưa ra phương án từng bước, bắt đầu với lực lượng đa quốc gia, sau đó chuyển giao dần trách nhiệm an ninh cho chính quyền Palestine kỹ trị.

Trong khi đó, Hội đồng Hòa bình chưa huy động đủ toàn bộ 2,45 tỷ USD cần thiết cho chương trình sáu tháng. Các quan chức cho biết khoản tiền không cần được cung cấp ngay một lần, nhưng việc huy động nguồn tài trợ vẫn là một trong những thách thức lớn đối với kế hoạch.

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