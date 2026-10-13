Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Đồng Nai bồi dưỡng kiến thức cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho hay: Việc nâng cao nhận thức về quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân nói chung, cho đội ngũ chức sắc, chức việc các tôn giáo nói riêng là yêu cầu cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chức sắc, chức việc đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo điều kiện để chức sắc, chức việc cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng, tổ chức tôn giáo và đội ngũ chức sắc, chức việc tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, hiểu biết lẫn nhau; qua đó tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, đồng hành vì mục tiêu xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng phát triển, văn minh, an toàn và nghĩa tình.

Chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Văn Truyên

Theo ban tổ chức, từ ngày 13 đến 16-10, 200 chức sắc, chức việc các tôn giáo sẽ cùng báo cáo viên đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Chính trị thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; những vấn đề cơ bản về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá; bảo đảm an ninh trên không gian mạng và các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn trang bị những kiến thức cần thiết để chức sắc, chức việc hiểu rõ hơn về trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở…

Đồng thời, ban tổ chức lớp còn bố trí cho học viên tham quan thực tế cũng như dành thời gian trao đổi một số nội dung mà chức sắc, chức việc quan tâm.