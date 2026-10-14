Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp nhận độc bản chữ Nôm truyện thơ 'Phạm Công - Cúc Hoa' 146 năm tuổi

Chiều 13.10, tại TP.HCM, nhà nghiên cứu Michel Nguyễn Hạnh đã trân trọng trao lại độc bản chữ Nôm tác phẩm Phạm Công - Cúc Hoa cho Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân - Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Michel Nguyễn Hạnh (bìa trái) trao quyển Phạm Công - Cúc Hoa chữ Nôm cho Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân - Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đây chính là quyển sách có niên đại 146 năm thuộc sở hữu của nhà sưu tập đồ cổ - cố Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết (hội viên Hội Cổ vật TP.HCM) lần đầu tiên được công bố tại hội thảo khoa học và triển lãm chủ đề “Tài liệu Hán Nôm - bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc” diễn ra ở Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM từ 25 đến 27.11.2009.

Ông Michel Nguyễn Hạnh cho biết, trước thời điểm trên, truyện thơ Nôm Phạm - Công Cúc Hoa vẫn được xem là một tác phẩm văn học Việt Nam khuyết danh. Nhờ bản in chữ Nôm quý giá của cố Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết, lần đầu tiên giới nghiên cứu và công chúng biết tác giả là Dương Minh Đức Thị.

Cổ vật độc bản chữ Nôm truyện thơ Phạm Công - Cúc Hoa xuất bản năm 1880.

Theo ghi chú của cố linh mục mê sưu tập, bản chữ Nôm truyện thơ Phạm Công - Cúc Hoa được người hiệu đính Minh Chương Thị đặt in tại Thiên Bảo Lâu Thư Cục (Quảng Đông, Trung Quốc) và xuất bản năm Canh Thìn (1880). Hiệu sách Quảng Thạnh Nam ở Chợ Lớn tổng phát hành.

Truyện khắc đủ 3.884 câu và 6 bản cáo trạng theo thứ tự kể chuyện nhằm dạy chuyện đạo lý, tình nghĩa vợ chồng, làm việc thiện để vượt khổ nạn.

Việc trao cổ vật này cho Ủy ban Văn hóa, Hội đồng Giám mục Việt Nam, theo nhà nghiên cứu Michel Nguyễn Hạnh, là thực hiện di nguyện của cố Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết ký bằng văn bản vào thời điểm chưa đầy 3 tháng trước ngày ngài qua đời (14.6.2022).

Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân ký xác nhận vào bản di nguyện của cố Linh lục Giuse Nguyễn Hữu Triết.

Theo giới thiệu của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, nhà sưu tập - cố Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết được biết đến như là một trong những nhà sưu tập cổ vật hàng đầu ở Việt Nam. Bộ sưu tập hơn 1.500 chiếc đèn của cố Linh mục đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập Kỷ lục “Bộ sưu tập đèn cổ nhiều nhất Việt Nam” vào năm 2005.

Gần 30 năm tâm huyết, đam mê sưu tầm và nghiên cứu cổ vật, cố Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết đã sở hữu một số lượng lớn hiện vật đa dạng về chủ để, loại hình, phong phú về chất liệu, niên đại hàng nghìn năm có xuất xứ từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Campuchia...

Các bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu, độc đáo chứa đựng giá trị về văn hóa, lịch sử, tôn giáo và thẩm mỹ của cố Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết có thể kể đến như sưu bộ lục lạc cổ; sách cổ; hiện vật liên quan đến Truyện Kiều; cân và quả cân; lư hương; bát nhang; dụng cụ ăn trầu.

Tin, ảnh: Quốc Ngọc