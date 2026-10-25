Hội đồng Đội Trung ương triển khai 'Tiếp sức những ước mơ vùng cao'

Hàng nghìn thiếu nhi tham gia Ngày hội. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Với thông điệp “Đồng hành với thiếu nhi Sơn La, tiếp sức những ước mơ vùng cao”, Ngày hội thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đội và đơn vị đồng hành trong việc chăm lo, tạo thêm cơ hội học tập, vui chơi và rèn luyện cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chương trình góp phần khuyến khích các em tự tin, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng), tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, lời động viên để các em thêm vững tin trên hành trình đến trường.

Ban tổ chức trao học bổng tặng thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Cũng tại Ngày hội, hơn 2 nghìn thiếu nhi địa phương cũng đã được nhận những phần quà từ chương trình để cùng chia sẻ niềm vui, cảm nhận sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng.

Được biết, suốt 5 năm qua, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm” đã được Hội đồng Đội Trung ương triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố, nhằm mục tiêu hình thành cho thiếu nhi những thói quen tích cực: thi đua học tốt, vận động khỏe mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng.

Đến với Sơn La, hành trình ấy tiếp tục gắn các nội dung giáo dục, rèn luyện với việc chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi vùng cao, góp phần để các em có thêm điều kiện phát triển.

Không khí vui tươi ngập tràn Ngày hội. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân, thông điệp “Đồng hành với thiếu nhi Sơn La, tiếp sức những ước mơ vùng cao” có ý nghĩa mở thêm cơ hội để các em được học tập, rèn luyện và khai thác khả năng của mình.

"Mỗi suất học bổng tiếp sức đến trường, mỗi trang sách mở rộng hiểu biết, mỗi sân chơi đều sẽ khơi dậy sự tự tin trong các em. Mong rằng, các em sẽ cảm nhận được rằng ước mơ của mình đã được lắng nghe, nỗ lực của mình đang được khuyến khích. Và trên hành trình trưởng thành của các em, luôn có bóng dáng gia đình, thầy cô, tổ chức Đội và cộng đồng", đồng chí Lê Anh Quân chia sẻ.