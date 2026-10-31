Hội đồng chuyên gia không có quyền quyết định cấp học bổng Quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 3121/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia. Trong đó, quy định cụ thể quy trình xét cấp học bổng, trách nhiệm của Giám đốc Quỹ và yêu cầu bảo đảm tính độc lập, khách quan trong đánh giá hồ sơ.

Theo Quy chế, Ban Điều hành Quỹ có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch xét cấp học bổng theo từng chương trình đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, Giám đốc Quỹ trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, phê duyệt theo quy định.

Căn cứ kế hoạch xét cấp được phê duyệt, Ban Điều hành Quỹ tổ chức tiếp nhận, rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đánh giá, xét cấp học bổng.

Việc rà soát hồ sơ ưu tiên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có theo quy định của pháp luật, không yêu cầu người học cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được phép khai thác.

Đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc người đăng ký không được cấp học bổng, Quỹ có trách nhiệm thông báo và nêu rõ lý do theo quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy chế là quy định về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng chuyên gia nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Theo đó, Giám đốc Quỹ quyết định thành lập Hội đồng chuyên gia theo từng chương trình, đợt xét cấp học bổng hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Xét học bổng Quốc gia, không yêu cầu người học cung cấp lại dữ liệu đã có (Ảnh: moet.gov.vn).

Đối với Hội đồng chuyên gia thực hiện xét cấp học bổng, số lượng thành viên từ 5 đến 9 người và phải là số lẻ. Các thành viên được lựa chọn trên cơ sở có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá hồ sơ được thực hiện độc lập theo tiêu chí, thang điểm và phương thức đã được phê duyệt. Kết quả đánh giá được tổng hợp trong báo cáo, kèm phiếu đánh giá, kết quả chấm điểm, ý kiến khác biệt (nếu có) và tài liệu có liên quan được lưu trong hồ sơ.

Đặc biệt, Quy chế quy định rõ, Hội đồng chuyên gia không quyết định cấp học bổng. Kết quả của Hội đồng là căn cứ chuyên môn để Ban Điều hành Quỹ tổng hợp, báo cáo Giám đốc Quỹ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên gia, rà soát điều kiện, thứ tự xếp hạng và khả năng nguồn lực, Ban Điều hành Quỹ báo cáo Giám đốc Quỹ trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt kết quả xét cấp học bổng hoặc quyết định theo phạm vi được phân cấp, ủy quyền.

Bên cạnh quy trình đánh giá, xét chọn, Quy chế cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát các khoản hỗ trợ mà người đăng ký đã hoặc đang được hưởng nhằm bảo đảm việc sử dụng nguồn kinh phí đúng đối tượng, đúng mục đích.

Cụ thể, trước khi trình kết quả xét cấp học bổng và trước khi giải ngân, Ban Điều hành Quỹ phải tổ chức đối chiếu thông tin về các khoản hỗ trợ mà người đăng ký đã hoặc đang hưởng. Việc đối chiếu căn cứ vào nội dung chi, thời gian hỗ trợ và nguồn kinh phí.

Trường hợp phát hiện có sự trùng lặp, việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Với những quy định này, Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc gia xác lập quy trình xét cấp học bổng với các bước rõ ràng, từ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đến đánh giá, phê duyệt và giải ngân. Qua đó, góp phần tăng cường tính minh bạch, khách quan, bảo đảm nguồn lực học bổng được phân bổ đúng đối tượng và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người học.