Chư vị Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thành kính tưởng niệm

Hiện diện tại Giác linh đường trong lễ viếng có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (kiêm Chánh Thư ký); Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Trưởng lão Hòa thượng Thích Gia Quang - đồng Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tùng (kiêm Chánh Văn phòng) cùng chư vị Ủy viên Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Chư vị giáo phẩm thành kính tưởng niệm

Cùng hiện diện tại lễ viếng còn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Huệ Thông - đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Hòa thượng Thích Minh Thành; cùng chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng I, II Trung ương; các Ban, Viện Trung ương, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đối trước Giác linh đường trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã thành kính dâng hương cầu nguyện, tưởng niệm công đức của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Hữu nhiễu kim quan Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật bày tỏ lòng tôn kính đối với bậc tôn túc khả kính của Giáo hội

Đại diện môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng các Ban, Viện Trung ương. Thượng tọa bày tỏ niềm xúc động trước đạo tình của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã dành cho Trưởng lão Hòa thượng Trưởng tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Sinh trưởng tại tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), Trưởng lão Hòa thượng sớm xuất gia thụ học với các bậc cao Tăng thạc đức tại những tùng lâm danh tiếng miền Bắc. Từ năm 1954, ngài vào miền Nam, gắn bó với các hoạt động của Phật giáo, là thành viên Ủy ban Liên phái trong cuộc tranh đấu bất bạo động phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền họ Ngô.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh ký sổ tang

Ngài là chứng nhân lịch sử của sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn năm 1963.

Từng du học và tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ), với sở học uyên thâm và thông thạo nhiều ngoại ngữ, Trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác Phật sự đối ngoại của Phật giáo Việt Nam, đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Sau khi GHPGVN thành lập (1981), Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh vào Ban Chứng minh Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam. Với đạo hạnh trang nghiêm và uy tín lớn trong sơn môn pháp phái, ngài được Giáo hội suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử đảm nhiệm ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh cho đến ngày viên tịch.

Thượng tọa Thích Thanh Phong thay mặt môn đồ pháp quyến cảm tạ

Là vị lãnh đạo tinh thần của tông môn hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử các tự viện trực thuộc tích cực phụng sự Giáo hội, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố tinh thần hòa hợp, tham gia các hoạt động xã hội theo tinh thần duyên sinh và từ bi cứu khổ của đạo Phật, truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Với gần 100 năm trụ thế, 74 hạ lạp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp là bậc giáo phẩm tôn túc khả kính, được nhiều giới kính mến. Sự viên tịch của ngài để lại niềm kính tiếc sâu sắc đối với Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng được cử hành theo nghi thức cấp cao của GHPGVN tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM) - nơi ngài là viện chủ, với ngôi vị Trưởng tông môn hệ phái, cũng là trú xứ lưu dấu cuộc đời hành đạo của Trưởng lão Hòa thượng suốt hơn hai thập kỷ cho đến lúc viên tịch.

Một số hình ảnh ghi nhận:

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