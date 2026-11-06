Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN họp phiên cuối khóa IX

Chư tôn Trưởng lão Ủy viên Thường trực và Thành viên Hội đồng Chứng minh

Hội nghị được đặt dưới sự chứng minh của chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ: Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Châu Ty, Hòa thượng Tăng Nô; chư vị Trưởng lão Hòa thượng Phó Chánh Thư ký, Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tham dự phiên họp

Về phía Hội đồng Trị sự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Chánh Văn phòng I, II Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực, Ủy viên và Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa IX.

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo tại phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự trình bạch lại phiên họp của Hội đồng Chứng minh diễn ra ngày 5-11 tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), đã giới thiệu 23 vị Trưởng lão Hòa thượng đủ các điều kiện để Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X suy tôn bổ sung Thành viên Hội đồng Chứng minh, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, Đức Pháp chủ GHPGVN và chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh tùy hỷ, tán thán về công tác tổ chức Đại hội sau khi nghe Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN báo cáo.

Chư tôn đức Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX họp phiên cuối khóa

"Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ IX nhằm kiện toàn tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các bộ phận trách nhiệm được phân công cũng đã nhanh chóng bắt nhịp và hoàn thiện công việc được giao. Những nội dung liên quan đến việc sửa đổi Hiến chương, mong chư tôn đức nghiên cứu và có những góp ý bổ sung hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội thông qua.", Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký nói thêm.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tham dự

Theo chương trình, vào 13 giờ 30 chiều nay, 6-11, phiên thứ nhất của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra tại hội trường giảng đường Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hội nghị:

Phiên họp rà soát lại công tác tổ chức và thông tin về Đại hội X GHPGVN trước phiên thứ nhất