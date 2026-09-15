Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp về AI vì lo ngại rủi ro 'chưa từng có'

Ảnh minh họa một phiên họp của Liên hợp quốc

Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, cuộc họp sẽ diễn ra bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, thời điểm nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham dự và Pháp đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an.

Nguồn tin cho biết AI sẽ được thảo luận dưới hai góc độ chính. Thứ nhất là những tác động đối với hòa bình, an ninh quốc tế và các nguy cơ dài hạn đối với nhân loại.

Thứ hai là ảnh hưởng ngày càng lớn của công nghệ này đối với trẻ em, đặc biệt liên quan đến vấn đề an toàn, thông tin và môi trường phát triển của thế hệ trẻ.

Ngày 13-9, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi các quốc gia và các công ty AI tiên phong hành động khẩn cấp để kiềm chế một công nghệ mà ông cảnh báo tiềm ẩn "những rủi ro chưa từng có".

Trong một bức thư gửi tới các quốc gia và các nhà phát triển AI, ông Turk cảnh báo thế giới đang "đứng trước ngưỡng cửa của một sự thay đổi không thể đảo ngược, ảnh hưởng không chỉ đến chúng ta mà còn đến các thế hệ nhân loại tương lai".

“Cuộc chạy đua hiện tại để phát triển AI ngày càng mạnh mẽ hơn là một bước chuyển biến hướng tới những rủi ro hiện hữu lớn hơn đối với mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta" - ông nhấn mạnh.

Vấn đề AI đang thu hút sự quan tâm rộng rãi trên toàn cầu khi các mô hình này ngày càng có năng lực mạnh hơn và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục đến quốc phòng và an ninh.

Nhiều chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ kêu gọi tăng cường các cơ chế quản lý nhằm bảo đảm AI được phát triển an toàn và có trách nhiệm.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-9 bác bỏ quan điểm cho rằng AI là mối đe dọa đối với nhân loại, cho rằng những cảnh báo như vậy đã bị phóng đại.

Ngoài chủ đề AI, các cuộc xung đột tại Gaza, Lebanon và Ukraine cũng được dự kiến nằm trong số những nội dung trọng tâm tại các cuộc họp của Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Pháp cho biết sẽ thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh các thể chế quốc tế đang chịu nhiều sức ép.

Theo SCMP