Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công của Houthi vào Saudi Arabia

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nước láng giềng Saudi Arabia. Ảnh minh họa: Screenshot

Tuyên bố chung nêu rõ, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” các cuộc tấn công liên tục của Houthi nhắm vào Saudi Arabia cũng như hành động leo thang quân sự của lực lượng này tại Yemen.

Theo tuyên bố, các hành động của Houthi “có nguy cơ làm trầm trọng thêm xung đột, đe dọa an ninh hàng hải và thương mại quốc tế, đồng thời phá hoại các nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm thiết lập hòa bình tại Yemen”.

Cuộc xung đột kéo dài cả thập kỷ qua tại Yemen - vốn là cuộc đối đầu giữa nhóm phiến quân Houthi (được Iran hậu thuẫn) và Chính phủ Yemen (được Saudi Arabia ủng hộ) - đã bùng phát trở lại trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Iran.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nước láng giềng Saudi Arabia, đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền của nước này.

Trước đó trong tháng này, Houthi đã chiếm quyền kiểm soát khu vực bờ biển phía tây Yemen sau cuộc tấn công chớp nhoáng, qua đó giành quyền tiếp cận Eo biển Bab al-Mandab có vị trí chiến lược quan trọng.

Theo DPA