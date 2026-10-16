Hội đồng Bảo an LHQ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia

Trong tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an, các thành viên cơ quan này lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” các cuộc tấn công liên tiếp và ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Hội đồng đồng thời phản đối các cuộc tấn công và hành vi đe dọa của lực lượng này nhằm vào tàu thuyền thương mại tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại và thủy thủ đoàn, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển, đồng thời tôn trọng các quyền và tự do hàng hải. Cơ quan này yêu cầu lực lượng Houthi lập tức chấm dứt các hành động leo thang quân sự tại Yemen, khẳng định hòa bình bền vững tại quốc gia này không thể đạt được bằng bạo lực, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực. Hội đồng tái khẳng định ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Yemen.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux ngày 15/10 cho biết Paris đã bắt đầu triển khai các biện pháp quân sự nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuy nhiên, ông Confavreux không cung cấp chi tiết về các phương tiện quân sự được sử dụng.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng trước rằng Pháp sẽ điều phương tiện quân sự đến bảo vệ cơ sở Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Ông nhấn mạnh việc triển khai này chỉ nhằm bảo vệ các cơ sở, không đồng nghĩa với việc Pháp can dự vào bất kỳ cuộc xung đột nào.

Việc Pháp bắt đầu triển khai các biện pháp bảo vệ cơ sở dầu mỏ diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không, cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động hàng hải trong khu vực.