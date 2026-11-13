Hội đồng Bảo an gia hạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi

Phái bộ ổn định đa chiều tích hợp LHQ tại CH Trung Phi sẽ tiếp tục nhiệm vụ thêm một năm, đến ngày 15/11/2027. (Nguồn: UN)

Được thành lập năm 2014, MINUSCA có nhiệm vụ ứng phó với cuộc khủng hoảng an ninh, nhân đạo, nhân quyền và chính trị tại CH Trung Phi, cũng như những tác động đối với khu vực.

CH Trung Phi trải qua nhiều năm bất ổn kể từ cuộc đảo chính năm 2013, châm ngòi cho xung đột vũ trang, khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài.

Mặc dù chính phủ nước này đã ký thỏa thuận hòa bình với 14 nhóm vũ trang vào năm 2019, bạo lực vẫn tiếp diễn tại một số khu vực. Tình hình an ninh cũng xấu đi dọc biên giới phía Đông Bắc giáp Sudan và Chad do tác động lan rộng từ cuộc xung đột tại Sudan.

Tháng 6 vừa qua, các nhóm vũ trang chiếm thị trấn biên giới Am-Dafock, khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của LHQ tại khu vực này làm 6 nhân viên gìn giữ hòa bình của MINUSCA bị thương.

LHQ cảnh báo không nên rút lực lượng gìn giữ hòa bình quá sớm, đồng thời nhấn mạnh việc chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho các cơ quan chức năng trong nước cần được tiến hành từng bước, căn cứ vào tình hình thực tế trên thực địa.