Hội đồng Bảo an công bố thêm danh sách trừng phạt Triều Tiên

Ngày 30/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục đưa hàng chục tàu và công ty vận tải biển vào danh sách đen do vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: AP

Các biện pháp trừng phạt được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ. Theo đó, 21 công ty vận tải biển, bao gồm 5 công ty tại Trung Quốc, 15 tàu Triều Tiên và 12 tàu không phải của Triều Tiên, cùng 1 người Đài Loan (Trung Quốc) có tên trong danh sách trừng phạt.

Bước đi này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thông báo hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vào ngày 27/4 tới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc dù nhất trí gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhưng nhấn mạnh vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt và gia tăng sức ép tối đa nhằm vào Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, đây là các biện pháp trừng phạt lớn nhất do Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an nhất trí, nhằm ngăn chặn các hoạt động bán than đá và mua dầu, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Danh sách này cũng đã được rút gọn nhiều so với đề xuất của Mỹ đưa ra cuối tháng trước là 33 tàu và 27 công ty phải bị trừng phạt./.

Phạm Hà/VOV1