Khép lại mùa giải đầu tiên, chương trình mở ra cơ hội phát triển chuyên môn, xây dựng thương hiệu cá nhân và đồng hành dài hạn cùng Hội đồng Anh cho Top 20 thí sinh xuất sắc.

Giải thưởng chuyên môn và điểm tựa học thuật uy tín từ Hội đồng Anh

Khởi động từ tháng 5/2026, IELTS EduCreators 2026 là giải thưởng lần đầu tiên được Hội đồng Anh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang đóng góp cho cộng đồng người học thông qua giảng dạy tiếng Anh, chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung giáo dục trên nền tảng số. Chương trình gồm ba vòng thi: Hồ sơ trực tuyến, Sáng tạo nội dung và Chia sẻ sáng kiến.

Thu hút đông đảo sự tham gia của các giáo viên – nhà sáng tạo nội dung giáo dục đến từ nhiều độ tuổi và vùng miền trên cả nước, IELTS EduCreators 2026 hướng tới kết nối những cá nhân có cùng mục tiêu chia sẻ những phương pháp học tập và ôn luyện IELTS hiệu quả, giúp người học phát triển năng lực tiếng Anh thực chất và bền vững.

Bên cạnh tính mới mẻ trong việc tôn vinh những đóng góp cho giáo dục tiếng Anh, sức hút của giải thưởng IELTS EduCreators 2026 còn đến từ nền tảng uy tín của Hội đồng Anh – tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh với hơn 90 năm kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực giảng dạy và khảo thí tiếng Anh. Hội đồng Anh cũng là nhà đồng sở hữu kỳ thi IELTS và là đơn vị khảo thí đầu tiên mang kỳ thi uy tín này đến Việt Nam.

Bà Samantha Lea Smith, Giám đốc Khảo thí Quốc gia (Việt Nam), chia sẻ: “Các thí sinh IELTS EduCreators năm nay gây ấn tượng với nền tảng chuyên môn, được đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế. Nhờ thấu hiểu sâu sắc hành trình học tập, họ mang đến những cách tiếp cận gần gũi, sáng tạo và đầy hứng khởi. Kết hợp sức lan tỏa của các nền tảng mạng xã hội, nội dung bài học trở nên vô cùng dễ tiếp cận với người học. Thông qua giải thưởng IELTS EduCreators, chúng tôi mong muốn ghi nhận những đóng góp đó, đồng thời khuyến khích việc chia sẻ kiến thức tiếng Anh có chuyên môn, trách nhiệm và hữu ích cho cộng đồng, qua đó đóng góp vào nỗ lực nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học tại Việt Nam.”

Top 20 IELTS EduCreators - vững chuyên môn, giỏi sáng tạo

Trải qua ba vòng tranh tài, chương trình ghi nhận hơn 60 hồ sơ tham gia Vòng 1, 45 video đầy sáng tạo và truyền cảm hứng của Top 20 tại Vòng 2, thu hút hơn 2.6 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, cùng 10 sáng kiến và kế hoạch tâm huyết vì cộng đồng IELTS tại Vòng 3. Từ đó, Hội đồng Anh đã lựa chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất cho IELTS EduCreators 2026.Trong đó, Top 3 thí sinh xuất sắc nhất được trao Giải Đặc biệt, mỗi người nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cùng bộ quà tặng IELTS EduCreators Prize Kit. Top 3 tạo dấu ấn mạnh mẽ với niềm đam mê giảng dạy, sự thấu hiểu người học và khả năng truyền tải kiến thức qua các nội dung sáng tạo trên nền tảng số.

Phạm Cúc Phương (@phuongchi.ieltssheepy) – Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sĩ Giảng dạy (ELT) – Đại học Southern New Hampshire; Đồng sáng lập IELTS Sheepy

Từng trải qua cảm giác quá tải trước lượng học liệu IELTS và áp lực khi điểm số không tiến bộ, Cúc Phương thấu hiểu những khó khăn của người tự học. Trải nghiệm ấy trở thành động lực để Phương theo đuổi con đường sư phạm, từ vị trí trợ giảng năm nhất đến xây dựng lớp học riêng. Khi bắt đầu sáng tạo nội dung giáo dục, Phương dùng sự thấu cảm tích lũy sau những năm đi dạy làm định hướng cho kênh, vận dụng các tình huống nhập vai hài hước để “mềm hoá” kiến thức và giải tỏa áp lực thi cử cho người xem. Sự kết hợp giữa năng lượng tích cực, nội dung đặc sắc và giá trị học thuật đã giúp Phương kết nối với hàng triệu học viên trên mạng xã hội và xây dựng cộng đồng của riêng mình.

Bùi Việt Vương (@vvuong27) – Cử nhân Sư phạm tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sĩ Giáo dục (TESOL) – Đại học Glasgow, Vương quốc Anh; Giáo viên tiếng Anh THPT

Bùi Việt Vương sở hữu hơn 10 năm giảng dạy tiếng Anh và nền tảng Thạc sĩ Giáo dục từ Đại học Glasgow, Vương quốc Anh. Không dừng lại ở hình ảnh người thầy trên bục giảng, Vương được biết đến qua những dấu ấn đa dạng trên mạng xã hội: từ video hát karaoke triệu view, những nội dung chia sẻ kiến thức tiếng Anh đến series “góc nhìn” người thầy hài hước. Những trải nghiệm đứng lớp thực tế cùng nền tảng chuyên môn là chất liệu để Vương xây dựng các nội dung gần gũi, giúp thu hẹp khoảng cách giữa giáo viên và học sinh. Hiện là một giáo viên tiếng Anh bậc Trung học, Vương hướng đến việc trang bị cho học sinh của mình năng lực thực hành tiếng bền vững, thay vì theo đuổi những mục tiêu điểm số ngắn hạn.

Nguyễn Phương Trà (@traieltsspeaking) – Cử nhân Luật – Học viện Ngoại giao; Đồng sáng lập kiêm Trưởng nhóm Học thuật tại Trà IELTS

Tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ và theo học trường chuyên, Phương Trà từng mang áp lực phải sử dụng tiếng Anh một cách “hoàn hảo”. Kết quả thi IELTS lần đầu khiêm tốn hơn nhiều so với kỳ vọng là bước ngoặt giúp Trà nhìn lại những lỗ hổng trong cách học của mình. Từng lạm dụng bài mẫu và chỉ học khi có hứng, Trà nhận ra điều mình thực sự thiếu là tư duy và kỷ luật. Từ chiêm nghiệm đó, Trà dần gỡ bỏ áp lực thành tích để tìm thấy niềm vui trong việc đào sâu bản chất vấn đề qua những câu hỏi “vì sao”. Song song, Trà cũng rèn luyện sự bền bỉ qua từng thói quen và tiến bộ nhỏ mỗi ngày. Từ bài học của chính mình, Trà xây dựng triết lý giáo dục riêng, lấy tư duy và kỷ luật làm gốc rễ để đồng hành cùng hàng trăm học viên của Trà IELTS vững bước chinh phục mục tiêu học tiếng Anh.

Bên cạnh 3 Giải đặc biệt, 7 giáo viên xuất sắc khác trong Top 10 IELTS EduCreators 2026 được vinh danh với Giải thưởng Truyền cảm hứng, cùng phần thưởng trị giá 10 triệu đồng mỗi người và bộ quà tặng IELTS EduCreators Prize Kit. Dù xuất phát điểm khác nhau, hành trình của họ gặp gỡ tại nhiều điểm tương đồng: từng ôn luyện IELTS và tiếng Anh, từ đó thấu hiểu những trở ngại của người học, rồi biến trải nghiệm ấy thành động lực để theo đuổi chuyên môn sư phạm, mang bài học vượt ra khỏi lớp học lên không gian số và truyền cảm hứng đến hàng triệu người xem.

Cùng với Top 10, những nhà sáng tạo nội dung giáo dục còn lại trong Top 20 chung cuộc cũng mang đến những góc nhìn và cách tiếp cận đa dạng trong giảng dạy, chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung giáo dục.

20 thí sinh xuất sắc nhất của IELTS EduCreators 2026 sẽ chính thức bước vào hành trình đồng hành cùng Hội đồng Anh – nơi những ý tưởng sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, những kiến thức tiếp tục được sẻ chia và những giá trị tích cực – bền vững tiếp tục lan tỏa đến cộng đồng IELTS.

Thành công của mùa giải IELTS EduCreators đầu tiên khẳng định nỗ lực của Hội đồng Anh trong việc hỗ trợ và kết nối những cá nhân đang góp phần định hình cách tiếp cận IELTS truyền cảm hứng, sáng tạo và bền vững hơn tại Việt Nam. Thông qua sự ghi nhận và đồng hành thiết thực này, Hội đồng Anh kỳ vọng sẽ cùng những người làm công tác giảng dạy không ngừng nâng cao chất lượng hỗ trợ dành cho thí sinh, tiếp nối sứ mệnh hơn 30 năm nâng cao năng lực tiếng Anh cho người học trên khắp Việt Nam.

Giới thiệu về Hội đồng Anh Hội đồng Anh là tổ chức văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh. Chúng tôi góp phần duy trì hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới thông qua việc kiến tạo kết nối, tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Hội đồng Anh thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ Anh. Chúng tôi triển khai hoạt động trên hơn 150 quốc gia và tiếp cận hơn 700 triệu người. www.britishcouncil.org