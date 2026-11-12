Hội đồng 11 thành viên họp về tương lai CEO Nvidia

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Tối 11/11 (giờ địa phương), hội đồng quản trị Nvidia gồm 11 thành viên họp để thảo luận về tương lai của CEO Jensen Huang, sau khi xuất hiện thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông. Theo Reuters, cuộc họp tập trung khả năng bãi nhiệm nhà lãnh đạo đã lèo lái hãng chip này hơn 30 năm.

Các thành viên hội đồng bao gồm nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực khác nhau, từ cựu lãnh đạo những thương hiệu toàn cầu như Taco Bell, Pepsi-Cola và Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL) đến các học giả, nhà khoa học và chuyên gia tài chính.

Trong số những nhân vật này, 4 thành viên đã gắn bó với Nvidia và quen biết Huang từ những năm 1990. Những người còn lại gia nhập công ty giai đoạn 2013-2026.

Cuộc họp cho thấy sự thay đổi đáng chú ý so với hôm 8/11, khi hội đồng quản trị Nvidia công khai bày tỏ sự tin tưởng với ông Huang và đội ngũ lãnh đạo.

Theo điều lệ công ty, ông Huang có thể bị miễn nhiệm, dù có hay không có lý do, nếu nhận được đa số phiếu từ các thành viên hội đồng quản trị.

Nếu ông Huang rời ghế CEO, Nvidia có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự kế nhiệm. Ở tuổi 63, ông sở hữu khoảng 3,6% cổ phần công ty và trực tiếp quản lý hàng chục lãnh đạo cấp cao.

Là người đồng sáng lập Nvidia hơn 3 thập niên trước, ông Huang được xem là nhân vật giữ vai trò trung tâm trong hoạt động điều hành và định hướng chiến lược của tập đoàn.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia vươn lên thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trong làn sóng phát triển AI. Công ty hiện có giá trị vốn hóa 4.000 - 4.500 tỷ USD.

Tương lai Nvidia ra sao?

Thông tin về đời tư ông Huang cũng gây sức ép lên cổ phiếu Nvidia. Theo Reuters, cổ phiếu công ty giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm 11/11, nối dài đà lao dốc khiến khoảng 600 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay trong tuần.

Trụ sở Nvidia ở Santa Clara, California. Ảnh: Bloomberg.

“Nếu Jensen Huang bị cách chức như dự đoán, những khó khăn mà nhà đầu tư và nhân viên Nvidia đang đối mặt sẽ càng trở nên lớn hơn”, Mike O’Rourke, chiến lược gia trưởng thị trường tại JonesTrading, nhận định trong email gửi CNN.

Ông cho rằng Nvidia hiện là một trong những công ty quan trọng nhất thế giới. Người kế nhiệm ông Huang sẽ phải đánh giá lại toàn diện hoạt động của doanh nghiệp và khó có được mức độ linh hoạt cũng như sự tin tưởng tương tự để tiếp tục triển khai các thương vụ liên kết giữa các doanh nghiệp và chiến lược bán hàng quyết liệt.

Trong khi đó, Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co., nhận định trong một báo cáo rằng “những dấu hiệu hiện đã khá rõ ràng và thời gian Jensen tại Nvidia có thể sắp kết thúc”.

“Dù Jensen là nhân tố cốt lõi trong câu chuyện phát triển của Nvidia, công ty cùng công nghệ GPU tiên tiến vẫn tiếp tục phát triển. Sự thay đổi này không làm suy giảm vị thế vững chắc mà Nvidia đã xây dựng trong cuộc đua chip phục vụ làn sóng AI”, Ives nhận định.

Trong khi cổ phiếu Nvidia lao dốc, một số nhà sản xuất chip khác lại ghi nhận diễn biến tích cực. Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) tăng 4,3%, còn Broadcom (AVGO) tăng 2,4%.

Theo Michael Monaghan, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ Founders 100 ETF, chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp do nhà sáng lập điều hành, ông Huang giữ vai trò trung tâm trong các thương vụ thuộc hệ sinh thái AI.

“Nếu không có ông ấy, vai trò này sẽ thay đổi, qua đó mở ra thêm cơ hội cho AMD và Broadcom”, Monaghan nhận định.

“Nếu Jensen, người có ảnh hưởng lớn đến cục diện thị trường, không còn giữ vai trò này, cuộc cạnh tranh có thể trở nên cởi mở hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn cần chờ xem hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định như thế nào”, ông nói với CNN.

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên hôm 8/11, ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ và tuyên bố nhận "hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ.

Bên cạnh đó, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Một trong những cáo buộc gây chú ý liên quan mối quan hệ của ông với nữ doanh nhân Alice Huang. Những nghi vấn này hiện chưa được xác minh.

CEO Nvidia bị phanh phui thêm vụ ngoại tình với cấp dưới Kimberly Powell. Ảnh: X.

Thị trường chứng khoán chững lại vì lo ngại về Nvidia

Đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu có dấu hiệu chững lại khi giới đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia có thể gây tác động rộng hơn đến ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,9%, trong khi S&P 500 mất 0,4%, đảo chiều một phần mức tăng trong phiên trước đó. Cổ phiếu Nvidia có thời điểm lao dốc tới 10% trong giao dịch ngoài giờ tại Mỹ do lo ngại về khả năng công ty hoạt động mà không có CEO Jensen Huang. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương cũng giảm 0,5% sau 3 phiên tăng liên tiếp.

Nvidia giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ AI và là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu năm nay. Tuy nhiên, những biến động tại tập đoàn đang làm gia tăng lo ngại về triển vọng ngành công nghệ này, vốn đã chịu sức ép từ định giá cao và quy mô chi tiêu khổng lồ cho AI.

Gary Tan, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Allspring Global Investments, cho rằng diễn biến tại Nvidia có thể ảnh hưởng tâm lý chung của thị trường AI. Dù vậy, ông nhận thấy cơ hội ở những doanh nghiệp bán dẫn có khả năng cung cấp giải pháp thay thế cho các dòng chip AI chủ chốt.

Theo các chiến lược gia Bloomberg, bất ổn xoay quanh ông Huang có thể lan rộng trong toàn bộ hệ sinh thái AI. Vai trò của Nvidia trong việc cung cấp nguồn tài chính cho lĩnh vực này khiến khả năng thay đổi lãnh đạo đột ngột tiềm ẩn rủi ro vượt ra ngoài phạm vi riêng của tập đoàn.

Bên cạnh đó, thị trường toàn cầu còn chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ thắt chặt. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot duy trì đà tăng sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng hôm 11/11. Giới giao dịch dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới.

Trong phiên 12/11, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm giảm 3 điểm cơ bản, xuống 5,32%, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản, xuống 4,98%.

Bất ổn tại Nvidia thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn, trong khi lợi suất trái phiếu Nhật Bản và Australia cũng đi xuống. Justin Lin, chiến lược gia tại Global X ETFs, nhận định biến động là điều khó tránh khỏi và việc nhà đầu tư tạm thời tìm đến các tài sản an toàn hơn là diễn biến có thể dự đoán.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.