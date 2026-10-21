Hội Doanh nhân trẻ VRG hợp lực, kiến tạo, hướng đến phát triển xanh và bền vững

Đại hội đã hiệp thương ông Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG khóa VIII.

Được thành lập ngày 7-9-2003, trải qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Doanh nhân trẻ VRG từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ trong toàn Tập đoàn.

Tập thể Hội Doanh nhân trẻ VRG lần thứ VIII đón nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: Trung Quang

Trong nhiệm kỳ 2023-2026, hội có 505 hội viên, đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị thành viên. Hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ hội viên tham gia các giải thưởng doanh nhân uy tín tiếp tục được chú trọng. Giải thưởng Sao Vàng Cao su do Hội sáng lập đã trở thành dấu ấn riêng, góp phần phát hiện, tôn vinh những doanh nhân, nhà quản lý trẻ tiêu biểu. Qua 21 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 607 gương mặt; riêng trong nhiệm kỳ 2023-2026, hai lần tổ chức đã tuyên dương 61 doanh nhân, nhà quản lý trẻ xuất sắc.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, Hội Doanh nhân trẻ VRG xác định khẩu hiệu hành động: “Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Phát triển xanh và bền vững”. Đây không chỉ là định hướng hoạt động mà còn thể hiện quyết tâm của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đồng hành cùng Tập đoàn trước những yêu cầu phát triển mới.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV VRG Hà Văn Khương đã biểu dương tinh thần “dấn thân - tự lực - tự cường” và những dấu ấn nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ VRG trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, định hướng Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiên phong chuyển đổi xanh và chuyển đổi số để nâng cao năng suất, giảm phát thải; Nâng tầm năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế để xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ thành đại sứ thương hiệu; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh “đúng, trúng và tầm" làm cầu nối vững chắc với tập đoàn...

Các thành viên tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Trung Quang

Tại Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ nhất đã hiệp thương và thống nhất đề cử 50 đại biểu tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ VRG khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2030.