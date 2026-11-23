Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cùng các đại biểu trong Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gồm: ông Trần Đăng Nam, ông Phan Tấn Đạt, ông Lưu Công Thành, ông Nguyễn Như Kiên và ông Vũ Hồng Quân.

Về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố và đông đảo doanh nhân, hội viên trên địa bàn.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển (1996 – 2026), Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là mái nhà chung quy tụ, đoàn kết đội ngũ doanh nhân trẻ năng động, bản lĩnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Đặc biệt, ông biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của Hội trong việc tích cực hưởng ứng và đăng cai tổ chức các hoạt động quy mô của Trung ương Hội.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Hướng tới chặng đường phát triển tiếp theo, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy rõ nét vai trò tiên phong của lực lượng doanh nhân trẻ. Ông Đặng Hồng Anh cũng khẳng định Trung ương Hội sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để Hội tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc cùng những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển phong trào doanh nhân trẻ, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng.

Anh Đặng Việt Bách, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Trước đó, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, phong trào thể thao của doanh nhân trẻ đất Cảng cũng ghi dấu ấn đậm nét khi đội bóng Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng thi đấu ấn tượng và xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ IX – năm 2026.

Với tinh thần "Đoàn kết – Đổi mới – Tiếp nối khát vọng vươn xa", lễ kỷ niệm 30 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn tiếp thêm động lực để cộng đồng doanh nhân trẻ Hải Phòng tiếp tục sáng tạo, hội nhập và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Cảng.